TYDELIG: VIF-styreleder Jan Tore Kjær prater om kommende sesong. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

VIF-leder Kjær: – Kan ikke starte sesongen uten publikum

Vålerenga står klar til å åpne nye Jordal Amfi, men styreleder Jan Tore Kjær mener at seriespillet ikke kan starte med de nåværende corona-restriksjonene på antall tilskuere.

Etter tre års arbeid med nye Jordal Amfi skal Vålerenga i utgangspunktet innvie praktarenaen med første hjemmekamp 10. oktober. Styreleder Jan Tore Kjær opplyser til VG at myndighetene er nødt til å heve de gjeldende corona-restriksjonene og åpne opp for flere tusen tilskuere for at det skal kunne være økonomisk forsvarlig for klubben.

Nye Jordal Amfi vil ha en kapasitet på rundt 5500 tilskuere.

– Vålerenga kan ikke starte sesongen uten publikum, sånn som fotballen har gjort. Fotballen har en TV-avtale som gir dem brukbart med inntekter, men det er ikke grunnlag for å starte opp uten publikum i norsk hockey, sier Kjær til VG.

Forskjellige TV-avtaler

Norske toppfotballklubber har lov til å ha 200 tilskuere på arenaene. Det antallet er altfor lavt for Vålerenga, ifølge Kjær. Mandag ble det samtidig kjent gjennom Aftenposten at Helsedepartementet har avvist et forslag fra Norges Fotballforbund om å gjennomføre fire testkamper med 2500 tilskuere og at «Det er besluttet at vedtak om åpning for arrangementer med over 500 personer ikke vil fattes før tidligst 1. september 2020.»

– Det ville også blitt stusslig å spille på nye Jordal Amfi uten publikum. Men hvis de åpner for halvparten, er det fullt mulig å spille, forteller Kjær.

– Men hvis ikke kan dere ikke starte serien?

– Nei. Sånn som økonomien i TV-avtalen til norsk hockey er, ser jeg ikke for meg det. Du skal drifte en klubb med alt det innebærer av blant annet lønn og reiser. TV-inntektene norsk hockey får kan ikke drifte 10 lag. Men vi får se. Det kan skje mye frem til seriestart i oktober, sier VIF-lederen.

JOBBET SAMMEN LENGE: Espen Knutsen tok daværende VIF-direktør Jan Tore Kjær i hånden på en femårskontrakt som assistent og deretter hovedtrener i 2005. Foto: Heiko Junge, Scanpix

– Vanskelig

Espen «Shampo» Knutsen syns «det er vanskelig å spå hvordan sesongen blir». 48-åringen, som nå går over fra rollene som sportssjef og trenerassistent til å bli styremedlem og mediesjef, deler Kjærs oppfatning.

– For oss blir det vanskelig å starte opp uten publikum. Det er myndighetene som bestemmer hvordan det skal se ut, men det hadde vært jævlig trist å starte opp i den nye arenaen uten folk. Jeg tror ikke norsk hockey har økonomi til å starte opp uten tilskuere, sier Knutsen til VG.

Tage Pettersen er stortingsrepresentant for regjeringspartiet Høyre og i tillegg president i Norges Ishockeyforbund. Han er klar på at klubbene må bli kompensert hvis de ikke får ha like mange tilskuere på arenaene som i fjor.

– Myndighetene skal revurdere antallet, som nå er 200, 1. september. Det er en av grunnene til at ishockeyforbundet og Norsk Topphockey ble enige om en så sen seriestart som mulig. Forhåpentligvis kan det skje endringer før den tid. Samtidig er det en forutsetning for hockeyen at differansen mellom det antallet tilskuere man får ha og det snittet man hadde forrige sesong, blir kompensert, sier Pettersen til VG.

Har troen

– Vålerenga har spilt i Furuset Arena på grunn av byggingen av Jordal Amfi og dermed hatt et lavere tilskuersnitt enn normalt. Det vil derfor bli urettferdig for dem. Hvordan kan den situasjonen løses?

– Vålerenga er i en spesiell situasjon. Det er den eneste klubben det er tilfelle for. Da må vi se om forbundet og Vålerenga kan argumentere overfor Lotteri- og stiftelsestilsynet om at man for Vålerengas del må legge et annet publikumssnitt til grunn.

– Har du tro på at det blir oppstart av Get-ligaen som planlagt?

– Ja, jeg har tro på at det blir hockeystart som planlagt. Jeg forutsetter at differansen mellom de vi kan ha i hallene og antall tilskuere man har hatt tidligere, blir kompensert, sier hockeypresidenten.

Publisert: 23.07.20 kl. 17:14

