Tjener en halv milliard på NHL-karrieren: – Ikke noe glamorøst liv

OSLO (VG) Med den lukrative femårsavtalen Mats Zuccarello (31) signerte i går vil han totalt ha sikret seg rundt 500 millioner kroner gjennom hele NHL-karrieren. Men etter ni år i NHL gjør han det klart at livet i USA ikke bærer preg av luksus og glamour.

Oppdatert nå nettopp







Femårskontrakten verdt 256 millioner kroner med Minnesota Wild, som Zuccarello signerte på Hotel Continental i Oslo sentrum onsdag formiddag, etterfølger den solide lønnen han hadde gjennom ni år i storklubben New York Rangers. Da han forlot klubben i storbyen på østkysten av USA var han inne i en kontrakt som ble meldt å gi ham 4,5 millioner dollar i året. Nå øker lønnen til 6 millioner dollar i året (51 millioner norske kroner). Ifølge den amerikanske sportssiden Spotrac som holder oversikter over kontrakter i amerikansk idrett vil Zuccarello med dagens gjedende valutakurs totalt tjent over en halv milliard kroner på NHL-karrieren siden 2010, før skatt og andre honorarer, når han har fullført sin kontrakt med sin neste arbeidsgiver i 2024.

Men Zuccarello avviser at tilværelsen utenfor idretten bærer preg av «stjerneliv».

- Vi spiller annenhvert dag og er borte halve året. Det er klart at du er mye hjemme hjemme mellom kamper og trening. Det er ikke slik at du flyr på rød løper rundt omkring. Du er hjemme på sofaen og lader opp med en bra film og bruker mest mulig tid på å slappe av, sier Zuccarello til VG.

– Du vil ikke kalle det noe luksusliv?

- Det er ikke noe glamorøst liv. Det er et idrettsliv og alle utøvere må for å være best i idretten sin være god på å kjede deg. Det tror jeg er bra egenskap å ha, sier Zuccarello som ble signert av NHL-klubben New York Rangers som 22-åring.

Som 31-åring har Zuccarello for lengst sikret fremtiden, denne gang gjennom avtalen med laget i «state of hockey»:

Dette var noe også kompisen og landslagskollega Alexander Bonsaksen påpekte i en spøkefull videomelding til VG, som ble vist hockeystjernen etter signeringen.

– Grattis med ny kontrakt «kvarten». Kan vel si som vi sier at «you made it», innledet Bonsaksen den spøkefulle meldingen til kompisen han trente sammen med tidligere på dagen.

Mats Zuccarello Født: 1. september 1987 Tidligere klubber: Frisk, Modo, New York Rangers, Connecticut Whale, Metallurg Magnitogorsk, Dallas Stars Spilte Stanley Cup-finale i 2014. New York Rangers tapte for Los Angeles Lakers. Vis mer vg-expand-down

Selv ville ikke Zuccarello vedkjenne seg penge-kallenavnet som spilte på at han har sikret seg en kvart million kroner i sin nye kontrakt. Men hockeystjernen ser at han sikrer seg store summer som skal forvaltes. Spesielt eiendomsmarkedet ser han på som interessant.

– Jeg har en «financial manager» som hjelper meg og tar fornuftige valg. Jeg hører som regel på ham og tenker ikke så mye mer på det. Jeg investerer litt i eiendom og syns det er interessant, sier Zuccarello.

Han vil ikke vil si hvor eiendomsinvesteringene er gjort, men omtaler det som «litt overalt». Samtidig gjør han det klart at det er i Norge han skal slå seg ned i etter karrieren og ønsket har også vært å avslutte karrieren i hjemlandet.

– Jeg har alltid hatt det som mål og tenkt på det. Men vi får se. Det tar på å spille nesten 100 kamper i året i 14 år, sier Zuccarello som ser for seg å involvere seg sterkt i sin egen stiftelse, som jobber for inkludering i idretten, etter karrieren.

SIGNERTE SUPERAVTALE: Mats Zuccarello på vei inn i teatersalen til Hotel Continental for å signere det manageren Kevin Skabo (t.h) omtalte som den største avtalen i norsk idrett. Foto: Frode Hansen

Men frem til han legger opp mener Zuccarello at han fortsatt kan spille i 6–7 år til på sportens aller høyeste nivå i Nord-Amerika og vet ikke om han nå er inne i sin siste kontrakt i Nord-Amerika.

– Jeg føler meg pigg i kroppen. Og årets sesong er den sesongen jeg har følt meg best også. Jeg var litt skadet og brakk armen og slikt, men sett bort fra det så var det min beste sesong. Det lover bra, sier Zuccarello.

Han fortalte at han var stolt over å signere kontrakt med det han omtalte som et av verdens kuleste lag og mener det gir ham ny giv. Men han innrømmer at det var tungt å måtte flytte fra New York etter ni år i den pulserende storbyen.

Sist vinter var det var sterke følelser i sving blant flere:

– Det var selvsagt en veldig trist periode. Man har opparbeidet seg et liv der over mange år der man har venner, folk i organisasjonen som er viktig for deg og bånd som du har resten av livet. Det er en prosess jeg gikk gjennom, men da det skjedde var det nesten som det var deilig. Da hadde jeg hatt det i tankene så lenge, sier Zuccarello som ble kjent for å være fast i trøye 36 i NHL.

Men det er fortsatt usikkert om Zuccarello får fortsette med dette nummeret. Hinderet er 26 år gamle Nick Seeler, som allerede har det samme draktnummeret i klubben. I en liga der trøyenummer er en «stor greie» har dette også utviklet seg til å bli Zuccas kjennetegn også utenfor isen.

På hans twitter-profil går han under "Zuccarello36" og også vinproduksjonen av en Barbera-vin i Italia kalles «Zuccarello thirtysix».

– Vinen må da byttes om, spøker Zuccarello med om han ikke lenger får sitt velkjente trøyenummer i Minnesota.

Publisert: 04.07.19 kl. 16:51 Oppdatert: 04.07.19 kl. 17:14