OPERERT: Dennis Sveums ansikt to dager etter operasjonen, hvor det ble satt inn to skurplater og ni skruer. På innsiden av munnen har det blitt sydd cirka 40 sting. Foto: Privat

Stavanger-hardhaus gjør comeback 12 dager etter stjernesmellen – har to stålplater i ansiktet

12 dager etter operasjonen hvor han sitter igjen med to stålplater i ansiktet, ni skruer og 40 sting, er Stavangers Dennis Sveum (33) tilbake på isen mot Sparta lørdag.

Det var i kampen mot Storhamar søndag 12. januar at backen var et uheldig og fikk et slagskudd i ansiktet, noe som påførte ham to brudd.

Dagen etter ble han operert.

– Det har blitt operert inn to stålplater som holder beina på plass i ansiktet. De åpnet meg opp fra innsiden. I tillegg til to stålplater har jeg fått inn ni skruer og cirka 40 sting, forklarer backen som har spilt tre VM for Norge.

Lørdag er han tilbake på isen i Stavangers bortekamp mot Sparta, kun 12 dager etter operasjonen.

– Etter en uke med hvile har jeg blitt klarert av legen. Jeg må spille med hel-visir, men ellers er jeg helt fin, forteller han.

Å ha veteranen tilbake er gode nyheter for Stavanger, som må klare seg uten Tommy Kristiansen i seks kamper, han er utestengt etter slåsskampen mot Grüner i forrige uke:

– Hvordan har du hatt det etter smellen?

– Det har vært forholdsvis vondt, det var noen lange dager i starten. Jeg kjenner det fortsatt litt i ansiktet, bruddet har ikke grodd helt etter en uke. Men nå som hevelsen har gått ned og skropene fra kutta har gått bort, så ser det nesten normalt ut, ler backkjempen når VG snakker med ham tirsdag kveld.

Han forklarer også at det å spise har bydd på noen utfordringer. Visiret som beskytter hele ansiktet må han spille med i fire til seks uker.

– Kommer denne situasjonen til å prege deg på isen i fremtiden?

– Nei. Når de fire til seks ukene har gått tar jeg av hel-visiret og spiller som vanlig. Det er ikke noe «hokus pokus» rundt det. Jeg har fått utallige smeller opp gjennom karrieren. Skulle jeg gått ut på isen og vært redd burde jeg lagt opp for mange år siden, avslutter hardhausen.

Stavanger leder Get-ligaen overlegent og er på vei mot sitt første seriemesterskap siden 2017, da hadde de vunnet seks på rad. Ned til Storhamar på 2. plass har de hele 21 poeng.

Publisert: 22.01.20 kl. 08:58

