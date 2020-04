TRENER MED BROEN: Første sesong i Get-ligaen fikk en bråstopp grunnet coronaviruset. Nå trener han med broren og fokuserer på neste år. Foto: Privat

Leo (16) kan bli årets hockeytalent: – Helt spesiell

Vålerengas lovende unggutt Leo Johansen Halmrast (16) spiller allerede med seniorene. Og Espen «Shampo» Knutsen spår ham en stor fremtid.

Nå nettopp

– Han var med U20-landslaget allerede i år. Det er det ikke mange 16-åringer som har vært før ham, sier Espen «Shampo» Knutsen.

Han er sportslig ansvarlig i Vålerenga og med i trenerteamet som nå forsøker å bane vei for en god utviklingsarena for 16-åringen. Johansen Halmrast spilte allerede denne sesongen for a-laget til klubben.

Og for innsatsen der kan han nå bli kåret til årets unggutt i norsk hockey.

– Han tok for seg bra. Han er uredd og fysisk sterk. Der er han langt fremme for alderen allerede, sier Espen Knutsen, som selv debuterte på høyeste nivå i Norge som 16-åring.



les også Alexander Bonsaksen vraker VIF-hjemtur – tar to nye år i Finland

Olimb-gutta, Zuccarello, Bonsaksen og Holøs begynner å bli gamle nå, så vi trenger alle vi kan få frem, sier hockeyprofilen og roser Johansen Halmrast igjen:

– Når du ser ham på isen så ser han ikke ut som en 16-åring. Alle skjønner at han er et helt spesielt talent.

16-åringen selv nyter godt av tilværelsen.

– Det var et veldig spennende og lærrerikt år, så jeg kan ikke klage på dette, sier Leo Johansen Halmrast til VG.

I kampen om å bli årets rookie (unggutt) i Get-ligaen møter han Benjamin Byrkjeland (Narvik), Ludvig Hoff (Stavanger Oilers) og Emil Buskoven (Stjernen).

Dette er talent-kandidatene Slik vurderer tidligere landslagskaptein og nå sportskonsulent i Norge Ishockeyforbund, Ole Kristian Tollefsen, talentene: Ludvig Hoff, 23 år, Stavanger Oilers

– Kom tilbake til Norge etter mange år i NCAA. Spennede spiller som har spilt på landslaget i VM og OL. God i starten, men det tok litt tid å bli vant til stor, norsk bane. Men nå mot slutten var han veldig god. Spiller sitt spill, oppofrende. Sterk i egen sone, men samtidig så god på skøyter og offensiv at han hjelper til med å sette skikkelig press på motstanderne. Benjamin Byrkjeland, 22 år, Narvik Arctic Eagles

– Narvik var spennende å føle i år. Jeg synes Benjamin har spilt utrolig bra hockey og produsert mange poeng (28). Verdig en plass i kåringen etter en god sesong. Stor, fysisk sterk og oppofrende i spillestilen, som blir elsket oppe i Narvik. Emil Krabberød Buskoven, 18 år, Stjernen

– En spennende ung Stjernen-back, som har slått fra seg ekstremt bra i år. Ikke storvokst, men veldig smart og unngår taklinger fra voksne seniorspillere. Offensiv back som leser spillet bra. Finner en god førstepasning fremover i banen og bidratt til at Stjernen har produsert så godt, spesielt mot slutten av sesongen. Han skal bli spennende å følge. Leo Johansen Halmrast, 16 år, Vålerenga Ishockey

– En storvokst ung spiller som er bare 16 år og spiller i Get-ligaen. Har gjort en fantastisk sesong. Fra å spille en god U21-sesong i fjor, som ble kronet med NM-gull, så fikk han en plass i Roy Johansens stall i år. Går inn med fysisk karakter og spiller som han er voksen. Har slått fra seg som 16-åring, og de offensive poengene kommer nok etter hvert. Vis mer

Tilbud fra Finland

Leo Johansen Halmrast har bestandig spilt med eldre, og har scoret poeng i bøtter og spann for yngres avdeling i Vålerenga. Det har ikke gått upåaktet hen i hockeyverdenen.

I fjor besøkte han den finske KHL-klubben Jokerit, som ønsket ham i juniorstallen.

– Denne gangen valgte jeg Vålerenga for å spille senior-hockey, men jeg har et stående tilbud, forteller hovedpersonen selv, og legger til at flere klubber har ringt.

STO FREM TIDLIG: Premiehylla til Leo J. Halmrast er allerede ganske full. I tradisjon tro gjorde hans VIF-lag det godt på junior-nivå. Her vant han U14-supercupen i Norge som lagkaptein. Foto: Privat

Drømmen langt der fremme er NHL-spill hos Pittsburgh Penguins der idolet Sidney Crosby har dominert i hans oppvekst. Nærmere lot han seg inspirere av Donati-brødrene og Scott Hartnell i Vålerenga-trøye samt hans egen far og tidligere norgesmester med VIF, Stig «Myggen» Johansen.

– Det er litt mindre fart i kallenavnene i dag, erkjenner sønnen, som ellers forteller om at det var spesielt å få sitt første Get-ligamål, 16. januar mot Narvik.

– Det var godt å endelig få det. Jeg hadde hatt et par i stanga. Og det var utrolig kult at laget ble så glade da jeg scoret.

GØY MED DE UNGE: Leo Johansen Halmrast (t.v) jubler over scoringingen til Oskar Hjartåker Blegen (21år, foran i bildet) mot Storhamar. Førstnevnte liker godt at flere yngre lagkamerater står frem i klubben. Foto: Fredrik Hagen

Talentpris

16-åringen får tøff konkurranse i kampen om å bli årets rookie. En jury i tillegg til publikumsstemmer her, avgjør hvem som vinner et stipend på 10.000 kroner, samt en gave på 50.000 til ønsket breddeklubb.

– Erru gæærn, det er så klart moro å bli plukket ut som nominert, sier Johansen Halmrast i kjent hockeystil.

les også Ishockey-VM avlyst

Om han blir værende innenfor landets grenser neste år, er ikke avgjort.

– Det har jeg ikke bestemt meg for enda. Men med ny arena på Jordal i vente, så er det så klart muligheter for å bli i Vålerenga litt til.

Publisert: 06.04.20 kl. 12:06

Les også

Fra andre aviser