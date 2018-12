MATCHVINNER: Martin Rønnild (t.v.), her fra en Champions League-kamp mot Tappara Tampere i september, ble matchvinner mot Ringerike. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Storhamar med poengtap mot tabelljumboen

ISHOCKEY 2018-12-09T18:44:16Z

(Ringerike − Storhamar 2-3 etter straffer) Storhamar trengte straffer for å ta skalpen på jumboplasserte Ringerike.

Publisert: 09.12.18 19:44

Dermed fikk forrige sesongs seriemester bare med seg to av tre mulige poeng på fremmed is søndag.

Storhamar har nå 54 poeng, like mange som Vålerenga på 2. plass og to færre enn tabelltopp Stavanger Oilers. Men begge de to lagene foran har én kamp mindre spilt.

Søndag trengte Storhamar straffer for å slå Ringerike .

Hjemmelaget tok føringen i den første perioden ved Marius Carho Hansen, før Storhamar slo knallhardt tilbake med to scoringer i det andre. Patrick Thoresen og Martin Rønnild sørget for at kampen var snudd, før Ringerikes Hansen igjen gjorde 2–2.

Ifølge skuddstatistikken var det ikke ufortjent. Topplaget Storhamar hadde bare fire flere skudd (31–27) enn Ringerike, ifølge hockey.no.

Fikk du med deg denne fra i vår?

I det tredje perioden ble det ingen nettkjenninger, og det ble det heller ikke i forlegningen.

Dermed måtte det straffer til, og straffekonkurransen ble av det nervepirrende slaget. I løpet av hvert lags første fem straffer ble det scoret to mål fra hvert av lagene, men så tok det tid.

Først i den 10. strafferunden kom avgjørelsen. Da ble Rønnild matchvinner.

Ringerike får med seg ett poeng, men er fortsatt helt klart på sisteplass. 11 poeng på 26 kamper er 13 færre enn Manglerud/Star på 8. plass.

Øvrige resultater i Get-ligaen søndag: Lillehammer - Sparta Sarpsborg 4–0, Stjernen Manglerud/Star 1–4 og Vålerenga - Frisk Asker 4–1.