VIL TIL OL IGJEN: Patrick Thoresen feirer sin scoring mot Finland i OL for drøyt tre år siden. Nå dropper han VM for å være i best mulig slag til å skaffe ishockeylandslaget OL-plass i for fjerde gang på rad. Foto: GRIGORY DUKOR / X90080

Patrick Thoresen sier nei til VM: − OL-kvalifiseringen viktigere

Patrick Thoresen (37) har gitt landslagssjef Petter Thoresen (59) beskjed om at han ikke vil spille ishockey-VM for Norge neste måned.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

– Vi tok en prat i slutten av påsken, da jeg hadde bestemt meg for ikke å være med, bekrefter landslagsveteran og Storhamar-kaptein Patrick Thoresen.

– Jeg hadde en følelse av at det kunne skje. Han har vært gjennom en lang sesong uten å konkurrere. Det er tøft å skulle gå på en ny periode preget av uvisshet, og ikke kunne forberede seg som han ønsker. Han spilte halvskadet forrige VM, og sa da at han ikke ville oppleve det en gang til, sier ishockeylandslagets trener Petter Thoresen.

Patrick Thoresen VM-debuterte under daværende landslagssjef Roy Johansen for 17 år siden. Da spilte Norge i B-VM. Året etter rykket ishockeylandslaget opp til øverste VM-nivå, og har siden unngått nedrykk og beholdt plassen - stort sett med Patrick Thoresen som landslagets lederprofil.

VM i Sveits i mai i fjor ble avlyst på grunn av coronapandemien. Årets mesterskap går i Riga i Latvia fra 21. mai til 6. juni. Uten Patrick Thoresen, som i en kortversjon begrunner sitt «nei» slik:

– OL-kvalifiseringen i slutten av august er viktigere enn VM. Det er bedre at jeg er hundre prosent spillesugen der, med et opplegg som vil gjøre at jeg er på mitt beste, enn et VM der jeg er «halv tolv», sier Patrick Thoresen.

Patrick Thoresen talte slik til sine medspillere da Norge spilte sitt siste VM i Bratislava for to år siden:

Hvis han skulle ha spilt VM, tror Patrick Thoresen det ville hatt negativ effekt på hans forberedelser til OL-kvalifiseringen på hjemmebane - og prestasjonene i Norges tre avgjørende kamper for å ta seg til sitt fjerde OL på rad.

Landslagssjef Petter Thoresen, Patrick Thoresens far, har av «corona-praktiske» årsaker droppet den en stund planlagte landssamlingen på Lillehammer.

Den skulle ha startet denne uken. Nå legger i stedet hockeygutta hele VM-oppkjøringen til København, blant annet for å kunne spille treningskamper mot Danmark (6., 12. og 13. mai) og Sverige (3. og 4. mai) .

Danmark-samlingen starter antakelig 23. april. Ishockeylandslaget reiser direkte fra Danmark til Riga 16. mai, der det går i obligatorisk isolasjon i tre dager, til 18. mai - før VM-premieren mot Tyskland 22. mai.

På spørsmål om han er forberedt på kritikk etter sitt nei, blant annet fordi han har spilt tidligere VM «uten å være hundre prosent», svarer Patrick Thoresen at han er avslappet til det.

– Du kan si at jeg flere enn en gang «har gått på sprøyter» gjennom en hel VM-turnering. Men da var verden annerledes enn nå. Blant annet ved at VM var ferdig tidligere. Dessuten er jeg trygg på hva jeg har gjort for norsk ishockey, sier han.

Patrick Thoresen mener det også er viktig å presisere at ishockeylandslaget under rådende pandemirestriksjoner ikke vil få anledning til å leve tilnærmet normalt, ved for eksempel å besøke familien innimellom treningsukene mot VM.

– Jeg kan ikke dra og bli borte i nesten to måneder. Det har jeg gjort i 15 år. Det er ikke sikkert det ville gått i 16 år, sier Patrick Thoresen - som har en datter og sønn sammen med kona Monica.

Han har for lenge siden bestemt seg for at han vil delta i sønnen Fabian sin konfirmasjon 15. mai.

Årets VM avvikles uten nedrykk-spill fordi B-VM er avlyst og ingen nasjoner har rykket opp. Patrick Thoresen avviser at det har spilt inn når det gjelder hans beslutning.

– Det har jeg ikke tatt i betraktning. Jeg ønsker at Norge skal gjøre det bra i VM hvert år, sier han.