Storhamar nektes å spille sang etter «hets» av Lillehammer-stjerne: – Storm i et vannglass

Norges Ishockeyforbund slår ned på Storhamars bruk av en slager fra 1970-tallet. Forbundet omtaler det som hets, men Storhamars daglige leder Anne Karin Bjørvik sier at det aldri var intensjonen.

«Living Next Door to Alice», også kjent som «Who the fuck is Alice», er en av de mest kjente sangene fra 1970-tallet, utgitt av bandet Smokie.

Under den tredje finalekampen mellom Storhamar og Lillehammer, ble denne sangen gjentatte ganger spilt over høyttaleranlegget, mens levende bilder av Lillehammer-backen Brendan Ellis var på storskjermen. Teksten ble da omgjort til «Who the fuck is Ellis» (se video i toppen av saken).

Norges Ishockeyforbund slo mandag formiddag ned på hendelsen.

«NIHF har påpekt overfor Storhamar at denne bruk av musikk/bilde ikke er akseptabelt. Musikk blir ofte brukt med snert av humor mot motstanderlaget. I dette tilfellet retter man musikk og bilde direkte mot en enkeltspiller på en måte NIHF finner upassende. Hets av enkeltspillere skal ikke foregå mellom klubber på den måten», skriver de på sin Facebook-side .

– Storm i et vannglass

Daglig leder i Storhamar, Anne Karin Bjørvik, sier til VG at det aldri var ment som mobbing eller hets.

– Vi mener at dette er en del av det å bygge opp en ishockeyfinale mellom to lag, to byer og det som er et Mjøs-derby. Det er litt storm i et vannglass.

– Vi har et sekretariat som er forpliktet til å være nøytralt. Men de som styrer kuben og arrangementet ellers kan være pro-Storhamar, men det skal ikke brukes til hets, trakassering, mobbing, etc. Det var heller ikke vår intensjon eller hensikt, forklarer hun.

Bjørvik ønsker ikke å uttale seg om hvordan hun selv reagerer på NIHFs reaksjon.

– Vi tar kommentarene vi har fått til etterretning.

Lillehammer-spillerne danser til sangen

I etterkant av episoden har Lillehammer Hockey publisert videoer hvor de selv synger og danser til «Who the fuck is Ellis»-sangen, og det er nettopp Brendan Ellis som styrer musikken.

Overfor VG utdyper generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide, hva de mener, selv om Lillehammer virker å synes at sangen er uproblematisk.

– Det gikk for langt etter vårt syn – så langt at vi ikke synes det er innafor. Vi vil at arrangøren skal ha fokus på andre ting. Det er de som må ta ansvar for hva de gjør med lyd og bilde, sier han.

Selv om de også skjønner at musikk kan brukes på en humoristisk måte, likte de ikke hvordan dette var rettet mot en enkeltperson. Brendan Ellis selv tar det hele med et smil.

– Jeg synes hele saken bare har vært morsom, og jeg tar det som et kompliment, sier Ellis til Hamar Arbeiderblad.

– Engasjementet har vært veldig bra fra begge sider, legger han til.

