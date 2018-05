Norge holdt hodet kaldt og slo Tyskland etter straffeslag: – Viktig for den mentale helsen vår

Publisert: 06.05.18 18:58

ISHOCKEY 2018-05-06

HERNING/OSLO (VG) (Tyskland–Norge 4–5 etter straffeslag) De norske ishockeygutta hadde is i magen så det holdt da den spennende kampen mot Tyskland gikk til straffeslagkonkurranse.

Det ble en langvarig og svært jevn periode da Norge tok sin første seier i ishockey-VM mot Tyskland søndag. Norge scoret på tre av tre straffeslag, mens Henrik Haukeland stengte buret for de tyske hockeyspillerne, som ikke noterte seg for en eneste scoring.

Dermed fikk også Norge revansj for OL-tapet mot Tyskland i Pyeongchang tidligere i år.

– Det var viktig for den mentale helsen vår å vinne to poeng i dag i stedet for å gi fra oss to, sa landslagssjef Petter Thoresen til Viasat.

Rotet bort ledelsen – gang på gang

De norske ishockeyherrene fikk en drømmestart i Herning, med to tidlige scoringer av Ken André Olimb (i undertall) og deretter av Thomas Valkvæ Olsen (i overtall).

Men akkurat som i tapet i åpningskampen mot Latvia lørdag , skulle Norge gjøre livet vanskelig for seg selv.

Holdt hodet kaldt

I 3. periode sendte Daniel Sørvik Norge til himmels med en magisk scoring. Han plukket opp pucken bak eget mål, tok den med seg fremover før han bare banket til–til de aller flestes store overraskelse. Skuddet var like godt som det var overraskende, og Norge var tilbake i føringen.

Fakta TYSKLAND – NORGE 4–5 (spilleforlengelse/straffeslag) 2-2, 1-1, 1-1, 0–1

Jyske Banken Boxen, tilskuere: 5491 1. periode: 0–1 (1.41) Ken André Olimb (undertall fire mot fem), 0–2 (7.31) Thomas Valkvæ Olsen (Tobias Lindström, overtall fem mot fire), 1–2 (14.30) Patrick Hager (Leon Draisaitl, overtall fem mot fire), 2–2 (19.41) Marc Michaelis (Marcel Noebels) Skudd: 17–8 2. periode: 2–3 (21.36) Anders Bastiansen (Eirik Salsten, Thomas Valkvæ Olsen), 3–3 (27.31) Patrick Hager (Leon Draisaitl, overtall fem mot fire) Skudd: 13–12 3. periode: 3–4 (50.13) Daniel Sørvik, 4–4 (50.38) Yannic Seidenberg (Matthias Plachta, Leon Draisaitl) Skudd: 12–12. Totalt: 42–32 Spilleforlengelse: 0-0/skudd: 2–4 Straffeslagskonkurranse: Tre norske scoringer: Trettenes, Lindström, Bastiansen – Tyskland ingen Dommere: Brett Iverson, Canada og Stephen Reneau, USA Utvisninger: Tyskland 4 x 2 min., Norge 6 x 2 min.

Men ledelsen fikk de bare nyte i 25 sekunder. Yannic Seidenberg utlignet nemlig til 4–4, og det var dermed duket for spilleforlengelse.

Til tross for at Norge spilte med voldsomt overtall i forlengingen, fant de ikke veien til mål. De norske hockeygutta vartet opp med en skikkelig skuddbonanza, men skudd på skudd endte med blokkering.

Men da det hele skulle avgjøres på straffeslag var det de norske herrene som holdt hodet kaldt. Først scoret Mathias Trettenes, før Tobias Lindström gjorde akkurat det samme. Og da tyskerne misbrukte straffe på straffe, hadde Anders Bastiansen muligheten til å avgjøre det hele.

Det gjorde han, og dermed er Norge to poeng rikere, som mandag har en fridag, før Finland møtes tirsdag kveld.

SLIK SPILTE NORGE:

Målvakter:

4

Henrik Haukeland, kåret til Allsvenskans beste denne sesongen, inn etter Lars Haugens svake redningsprosent 85,71 mot Latvia (2-3): Strålende start. Uflaks da Steffen Thoresen gjorde selvmål (1–2) og elendig backhjelp (Strøm) ved utligningen. Kjørt etter hvert, som følge av 30 skudd etter to perioder.

Backer:

4

Johannes Johansen ett hakk opp, Villiam Strøm et par grove ned sammenlignet med premieren mot Latvia. Christian Bull inn til VM-debut fra 2. periode, med sunn selvtillit og bør få fortsette. Paret Bautabest-Holøs/Bonsaksen spilte nær halve første periode, nesten like mye i andre og tredje. Daniel Sørviks 4–3 verd ett plussøye på terningen.

Løpere:

5

Mot slutten av perioden gjorde Norge nemlig akkurat som mot Latvia: de rotet bort en tomålsledelse. Patrick Hager og Marc Michaelis scoret to kjappe på tampen av 1. periode, og Norge tok dermed ikke med seg noen fordeler inn til 2. periode.

Men det var Norge som skulle ha overtaket, og Anders Bastiansen sendte de norske hockeyherrene i føringen igjen. Ledelsen ble imidlertid heller ikke denne gangen stående lenge. Tysklands toppscorer under OL, Patrick Hager, scoret sitt andre for kvelden, og dermed var man nok en gang like langt på dansk is i Herning.

Turneringsdebuterende Thomas Valkvæ Olsen, toppscorer i Allsvenskan, sveipet inn Norges andre mål på backhand etter returen fra Tobias Lindströms skudd og var veldig god offensivt. Valkvæ/Salsten til Bastiansen 3–2 en lekkerbisken. Ken André Olimb frekkest (1–0) og best igjen. Veteranene Forsberg og Bastiansen nærkampsolide. Røymark god i undertall, igjen. Salstens beste landskamp.

Trener:

5

Petter Thoresen fikk ønsket flyt i åpningen, men samme utvikling som i åpningskampen mot Latvia: Skjebnesvangre individuelle feil, som ga motstanderen selvtillit. Tålte selvsagt dårlig fire utvisninger i løpet av første 14 minuttene, og nummer fem (3–3) – mot da én for Tyskland. Uttelling – burde vært to fire min før slutt (Valkvæs "5-4" annullert) – i meget godt overtallsspill. Matchet et fåtall hardt, men alle smart. Fortjent seier, i straffeslagskonkurranse.

Vurdert av Øystein Jarlsbo og Vegard Aulstad.

