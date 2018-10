EN AV MANGE: William Karlsson feiret én av sine totalt 50 scoringer for Vegas Golden Knights forrige sesong. Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Slik skal Vegas-heltene gjenskape hockey-eventyret

Svenske William Karlsson (25) var sammen med Vegas Golden Knights, med å skape et av fjorårets største idrettsmirakler, da NHL-ferskingene tok seg til Stanley Cup-finalen. Til VG forteller han om eventyret, og lysten på å gjenskape det.

– Det er noe jeg har drømt om, og føltes veldig bra. Men det var tungt lenge å innse at vi ikke klarte å vinne.

Det sier 25-år gamle William Karlsson om 2017–18-sesongen i et møte med VG. Unggutten fra Märsta, nord for Stockholm, fikk livet og hockeykarrieren snudd totalt på hodet i fjorårets eventyrlige NHL -sesong med Vegas Golden Knights, som endte i tap i Stanley Cup-finalen mot Washington Capitals.

VG møtte svensken i forbindelse med Mats Zuccarellos «Summer Classics» på Ullevaal, der Karlsson deltok.

– Det er første gang jeg er på et skikkelig besøk i Norge, faktisk. Gøy å se Oslo, og å være med på det her.

Arrangementet fant sted tidlig i august . Svenskens sesong strakte seg til midten av juni for første gang noensinne, og da var det allerede på tide å entre isen igjen etter en rask ferie.

– Det har vært en kort sommer. En ganske rolig en hjemme i Stockholm for det meste. Dette er egentlig det eneste jeg har planlagt i sommer. Men nå er jeg klar for å spille hockey igjen, sa 25-åringen da.

Tok enorme steg

Da han ankom Norge hadde han nettopp signert en kontrakt som gir ham over 43 millioner norske kroner det neste året. Et solid lønnshopp grunnet hans enorme utvikling det seneste året. Forrige sommer ble han «valgt» av nykommerne fra Vegas i en ekspansjons-utvelgelse der ferskingene skulle «ta» en spiller fra hvert av de andre lagene i NHL. De største stjernene og talentene var beskyttet mot å bli flyttet på, men daværende Columbus Blue Jackets-spiller William Karlsson var mulig å velge.

Det gjorde Vegas svært klokt i. 25-åringen gikk fra åtte mål og 30 poeng, til 50(!) scoringer og 93 poeng i gambling-hovedstaden i staten Nevada i USA.

På Ullevaal fikk han en av de største jubelbrølene da navnet hans ble ropt opp før kampen.

– Gjorde jeg det? Kult. Alle elsker vel Vegas etter den reisen vi hadde. Det har skjedd mye på et år, men det blir vel litt sånn at man blir populær når man gjør mye mål.

Skal takle forventningene

Karlsson må så stoppe intervjuet i et par minutter for å skrive autografer. At han har blitt et idol for unge norske spillere, er det ingen tvil om. Både små og store hockeyfans forelsket seg i underdogen som av «alle» ble dømt til å endte langt ned på NHL-tabellen.

I år har de større forventninger på seg foran sesongen.

– Hvordan skal dere kopiere fjoråret?

– Det kommer til å bli veldig tøft. Nå vet lagene at vi kommer med kvalitet. Vi har bevist noe. Vi må være med fra start, og ikke ta lett på det.

Den store lagmoralen i garderoben trekkes frem som en av suksessfaktorene bak fjorårets mange enorme prestasjoner . Den sympatiske svensken som etter sesongen fikk prisen «Lady Byng Memorial Trophy» for sin gode sportsånd og kvalitet på isen, mener laget har kvalitet til å gjøre det like godt i år.

– Dere går for Stanley Cup-en i år, vel?

– Ja, men det er vel det vi sikter på. Vi har ikke mistet så mange spillere. Vi har jo fått noen gode inn og. Paul Statsny (fra Winnipeg) blir jo viktig. Ellers er det den samme gode gjengen. Det er nødvendig når man spiller en hel sesong. At det er god stemning i garderoben.

Siden VG snakket med Karlsson har klubben også hentet den kanadiske storscoreren, Max Pacioretty fra Montreal Canadiens.

Vegas Golden Knights har åpnet sesongen med én seier og ett tap. Mandag kveld 21:05 norsk tid møter de Buffalo Sabres borte.

