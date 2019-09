KLAR FOR KAMP IGJEN: Patrick Thoresen (t.v.) og Storhamar måtte til slutt se seg slått av Anders Bastiansen og Frisk Asker i forrige sesongs oppgjør om NM-tittelen. Bildet er fra kamp to i finaleserien. Foto: Bjørn S. Delebekk

Get-ligaen: Nykommer Narvik helt ukjent for Hockey-Norge

ULLEVAAL STADION (VG) Storhamars nye sjef Miika Elomo vet ingenting om toppseriens første lag fra Nord-Norge foran Hamar-klubbens serieåpning mot Narvik på bortebane. Det er finnen ikke alene om blant hans trenerkolleger og spillerne i Get-ligaen.

– Det er et veldig vakkert sted, svarer Miika Elomo på VGs spørsmål om hva han vet om Narvik under Get-ligaklubbens «kick off» på Ullevaal stadion mandag.

Storhamars finske trener, som tok over for svenske Fredrik Söderström foran denne sesongen, har ikke sett det med egne øyne, men han «har hørt det fra» en venn, det finske landslagets materialforvalter, som besøker Narvik hvert eneste år.

– Jeg vet at de spiller i Get-ligaen, at de kommer til å kjempe i bånn og at det er to og en halv time flytur dit, tror jeg. At det er langt nord, sier Espen «Shampo» Knutsen.

– Har du vært der?

– Nei, aldri. Det er ikke stedet du kanskje drar, svarer Vålerengas sportssjef og trener sammen med Roy Johansen.

På spørsmål om de kan komme til å undervurdere nykommer Narvik, svarer han at «det blir viktig for dem» å ta mange poeng på hjemmebane, og at det «skal bli spennende å se» hva Storhamar kan utrette der som første lag ut.

Jan André Aasland (30), norgesmester Frisk Askers komettrener, har heller aldri vært i Narvik. Han gleder seg masse og synes det er kult at et lag fra Narvik og Nord-Norge «kommer opp».

– Hele byen gleder seg. Det blir et løft for norsk ishockey, mener Aasland.

Narvik med kallenavnet «Arctic Eagles» hadde spilt i det norske seriesystemet noen få sesonger da det kvalifiserte seg for toppserien Get-ligaen forrige sesong – etter å ha takket nei til å erstatte Lørenskog før den startet.

Det er første gang toppserien kan by på et lag med geografisk tilhold lenger nord enn Trondheim. Nå er det 1247 kilometer langs E6 mellom Get-ligaens nest nordligste lag Lillehammer og Narvik.

– Det er veldig bra for ligaen. Det er geografisk viktig at hele landet er dekket, tilføyer Miika Elomo angående Hamar-klubbens og Get-ligaens andre oppgjør sesongen 2019/20: Narvik-Storhamar i Nordkraft Arena klokken 19.00 torsdag.

Elomo vedgår at han og trenerassistent Petteri Nummelin ikke har analysert Narvik, det være seg på video eller annet vis. Men han understreker at de ikke vil gå i fellen å undervurdere Narvik. De flyr opp allerede onsdag – dagen før kamp – for å kunne trene i ishallen som ligger i andre etasje over et kjøpesenter.

Sesongens første Get-ligakamp er strengt tatt Stavanger Oilers-Stjernen klokken 18.00 samme dag i DnB Arena.

De første kampene i Get-ligaen VGs favoritter er uthevet: Torsdag 12. september: 18.00: Stavanger Oilers-Stjernen (Fredrikstad) 19.00: Narvik-Storhamar Lørdag 14. september: 15.30: Manglerud Star-Stavanger Oilers 16.00: Stjernen-Sparta Sarpsborg 16.00: Storhamar-Lillehammer 18.00: Frisk Asker-Vålerenga 18.00: Grüner-Narvik

– Jeg vet at de har et par eks Oilers-spillere. Ellers vet jeg ikke så mye, svarer Stavanger Oilers-kaptein Kristian Forsberg på VGs gjentatte spørsmål (hva vet du om Narvik?).

– Har du vært der?

– Nei. Det er flaut, men jeg har aldri vært lenger nord enn Trondheim. Det blir jo spennende; jeg tror folk gleder seg til å komme dit og oppleve atmosfæren, som mange har snakket om, svarer landslagsveteranen.

Nykommer Grüners kaptein Sebastian Skaar (34) er faktisk en av få som kjenner til ishockeystemningen der opp i nord. Den tidligere Frisk Asker-backen sier at det var en opplevelse å reise til Narvik og oppleve atmosfæren i forbindelse med deres innbyrdes oppgjør i 1. divisjon.

– Vi må slå dem i vår første hjemmekamp (lørdag), passer han på å si.

Narviks backveteran Casper Santanen, hvis far Seppo (63) og onkel Pekka gjorde furore for Hasle/Løren i toppserien for over 30 år siden, kom også til vorspielet på Ullevaal stadion. Han karakteriserer seg som semiproff. Forrige sesong jobbet han 15–20 timer i uken ved siden av ishockeyen.

– Vi er realistiske. Men det ville være dumt allerede å tenke «helvete, vi kommer til å tape kampen». Vi skal jobbe hardest og krige mest. Fordi vi kommer så langt der oppe fra, er det ikke så mye annet enn ishockey der. Det føles som om vi er en stor familie. Alle er stolte av ishockeylaget, sier han til VG.

– Tror du Narviks hjemmepublikum er klar over at Storhamar er mye bedre enn Narvik?

– Alle vet at de har store profiler, og vi har stor respekt for Storhamar ...

– For stor respekt?

– Nei, nei – absolutt ikke!

