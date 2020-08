HISTORISK: Minnesota Wild-backen Matt Dumba gikk ned på kne under avspillingen av den amerikanske nasjonalsangen foran sluttspillkampen mellom Malcolm Subbans Chicago Blackhawks (t.v) og Darnell Nurses Edmonton Oilers. Foto: JEFF VINNICK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Zucca»s lagkamerat hylles for rasisme-tale

Mats Zuccarellos lagkamerat Matt Dumba (26) hylles nær unisont for sin antirasisme-tale foran NHLs sluttspillstart. «Zucca» & co møter Vancouver Canucks i sin premiere i kampen om Stanley Cup natt til mandag norsk tid.

Da den amerikanske basketballigaen NBA re-startet sesongen i Disney World i Orlando natt til torsdag norsk tid, gikk de fleste spillerne og trenerne ned på kne under avspillingen av nasjonalsangen - Orlando Magics Jonathan Isaac gjorde det ikke - for å markere sin støtte til Black Lives Matter-bevegelsen.

Spillerne i verdens beste ishockeyliga valgte en annen form for handling. De har stått oppreist og bokstavelig talt tett sammensveiset, med en spiller fra motstanderlaget, i forbindelse med treningskampene foran sluttspillkampstart lørdag.

Da det skulle begynne, gikk imidlertid Mats Zuccarellos lagkamerat Matt Dumba ned på kne under avspillingen av USAs nasjonalsang, som den første NHL-spilleren til å gjøre det. Ifølge CNN sto kanadiske Dumba oppreist da Canadas nasjonalsang ble avspilt i sluttspillarenaen i Edmonton, foran oppgjøret mellom Edmonton Oilers og Chicago Blackhawks.

Her er resultatene fra de første fem sluttspillkampene lørdag og natt til søndag norsk tid: New York Rangers-Carolina Hurricanes 2–3, Chicago Blackhawks-Edmonton Oilers 6–4, Florida Panthers-New York Islanders 1–2, Montreal Canadiens-Pittsburgh Penguins 3–2 (spilleforlengelse), Winnipeg Jets-Calgary Flames 1–4. Vis mer

Det gjorde han etter å ha holdt en nær tre minutter lang tale og appell som rørte «alle».

NHL-veteranen Wayne Simmonds (31) uttrykte sin støtte og beundring for Dumba slik på Twitter:

– Ishockey er en flott sport, men den kan gjøre det så mye bedre, og det begynner med oss, uttalte en beveget Matt Dumba med tanke på kampen mot rasisme og likebehandling - og for mangfold - i typisk «hvite» ishockey.

Evander Kane (San Jose Sharks) sier det slik:

Ned på kne, ikke ned på kne - i USA er det sterke og ulike meninger knyttet til den symbolske handlingen. Basketlegenden Steve Kerr (spiller for Chicago Bulls/se «The Last Dance, nå trener for Golden State Warriors) har fått voldsom respons på sin kommentar publisert på Twitter:

I juni - etter George Floyds død - dannet Minnesota Wild-backen Matt Dumba og seks andre nåværende og tidligere NHL-spillere en organisasjon med navnet «Hockey Diversity Alliance». Diversity betyr mangfold. Organisasjons målsetting er å «få slutt på rasisme og intoleranse i ishockey».

– Hockeymangfold-alliansen og NHL vil at barn skal kjenne seg trygge, komfortable og kunne ha et åpent sinn hver dag, sa Matt Dumba - under lystavler med påskriften «End Racism».

Her er Matt Dumbas tale:

– Som en av en minoritet som spiller i den fantastiske sporten ishockey, har jeg førstehånds erfaring når det gjelder de uforklarlige og vanskelige utfordringene det innebærer, sa blant annet Matt Dumba.

Han er en av Minnesota Wilds best betalte spillere med en sesonglønn på rundt 50 millioner kroner (5,2 millioner dollar). Mats Zuccarellos femårs kontrakt gir til sammenligning en utbetaling på seks millioner dollar per sesong.

Wild-Canucks klokken 04.30 natt til søndag Minnesota Wild spiller sin første sluttspillkvalifiseringskamp (best av fem) mot Vancouver Canucks i Edmonton natt til søndag klokken 04.30 norsk tid. Øvrige kamper søndag/natt til mandag: Arizona Coyotes-Nashville Predators, Philadelphia Flyers-Boston Bruins, St. Louis Blues-Colorado Avalanche, Columbus Blue Jackets-Toronto Maple Leafs Vis mer

Minnesota Wild er et av 24 lag i NHL-sluttspillet om Stanley Cup. Vanligvis består sluttspillet av 16 lag. NHL teller totalt 31 lag. Mats Zuccarellos lag må slå ut Vancouver Canucks i best av fem kamper for å kvalifisere seg for sluttspillets hovedrunde, som åtte seedede lag allerede er klar for.

NHL-sluttspillet, som avvikles i Edmonton og Toronto, skal etter planen foregå i to måneder, frem til begynnelsen av oktober.

Publisert: 02.08.20 kl. 10:07

