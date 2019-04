GULLKEEPERE: Frisk Askers Nicklas Dahlberg (t.v.) og Storhamars Oskar Östlund pleier å holde målet temmelig tett når det gjelder som mest.

Hockeyeksperter om keeperduellen: – Veldig forskjellige

Begge er svenske, har dominert mellom stengene i Norge i mange år og de danket ut de beste norske keeperne i Get-ligaen i semifinalene. Men ekspertene mener at Storhamars Oskar Östlund (27) og Frisk Askers Nicklas Dahlberg (33) er veldig forskjellige.

Nå nettopp







– Forskjellen mellom de to er veldig stor, sett med mine øyne, sier Pekka Alcén (59) til VG.

– Dahlberg står i stor grad i mål på «følelse» og spilleforståelse, og blir veldig lav. Östlund er en teknisk målvakt. Han står riktig hele tiden, og har utviklet seg veldig mentalt siden jeg hadde ham i Brynäs, forklarer Alcén.

Svensken har i mange år vært keepertrener for tidligere landslagstrener Roy Johansen og nåværende landslagstrener Petter Thoresens siste skanser. Pekka Alcén er mannen bak et par håndfuller svenske NHL-keepere. Siden i fjor har han vært keepertrener for Lillehammer IK.

les også Seks uker VM-oppkjøring: – Suksessfaktor for oss

Foran NM-finalene (best av syv kamper) mellom regjerende mester Storhamar og Frisk Asker , som starter fredag i CC Amfi på Hamar, har VG spurt ham, Frisk-trener Vidar Wold og Storhamar-trener Fredrik Söderström om hvordan de ser på «keeperduellen».

Høy redningsprosent i sluttspillene Storhamar-keeper Oskar Östlund og Frisk-keeper Nicklas Dahlberg har som regel hevet redningsprosenten fra seriespillet til NM-sluttspillet. Oskar Östlunds redningsprosent i seriespillet denne sesongen var 91, mens Nicklas Dahlberg kunne vise til 90 i redningsprosent. Til sammenligning hadde grunnseriens (48 kamper) beste keeper, Vålerengas Steffen Søberg, en redningsprosent på 92,1 – og Stavanger Oilers Henrik Holm 92,7. I sluttspillet: Östlund: 94,2 prosent Dahlberg: 93 prosent Storhamar slo Stavanger 4–2 i kamper (best av syv) i NM-semifinalen, mens Frisk Asker slo seriemester Vålerenga 4–2 i kamper. Storhamar slapp inn 11 mål i løpet av seks semifinalekamper. Frisk slapp inn 14 i løpet av seks kamper. Vis mer vg-expand-down

Vidar Wold (45) ble trener i Asker-klubben som Jan André Aaslands (29) assistent da Scott Hillman fikk sparken før jul. Fredrik Söderström (41) ledet Hamar-klubben til serie -og sluttspillgull forrige sesong.

les også Frisk Asker er klar for finalen: – Jeg ble rørt

– Jeg synes de er ganske forskjellige, understreker også Vidar Wold – som var Norges keeperhelt da «hockeygutta» slo Canada 4–3 i VM for 19 år siden.

Vidar Wold mener at finalefavoritt Storhamars Oskar Östlund er «stor og står riktig». Han er en såkalt puck-stopper. Han gir imidlertid returer, og «må ta andreskuddet». Når det gjelder Wolds egen mann, Nicklas Dahlberg, er han «mindre og tettere»: Han må ta førsteskuddet, og han har bedre kontroll på det sammenlignet med Östlund.

– Begge er godt skolert fra «svenske-skolen». Det er ikke mange som har den redningsprosenten i sluttspill som Östlund kan vise til. Han har «hode» for det. Det er samme sak med Dahlberg. Det er to keepere som vil levere varene, sier Wold med tanke på kongepokalkampene.

les også Slik vil de løfte norsk hockey til nye høyder: – Det må tas noen tøffe valg

Fredrik Söderström mener også at Östlund er sterk mentalt. Han er en stabil og solid person, slik Storhamar-treneren opplever ham: «Sans og balans» på svensk.

– Jeg kjenner ikke Dahlberg. Men han er en jeg hilser høflig på. Han er en god keeper. Det er «ingen snack» om det. Det er to keepere som vil gjøre en forskjell. Den ene vil jeg at skal ta puckene, den andre vil jeg at skal slippe inn puckene, sier Fredrik Söderström spøkefullt.

les også Frisk Asker-keeperen stoppet alt – tok stort steg mot finale

– Det som gjør meg trygg, er at han (Östlund) ikke er så moderne (i stilen). Han er mer solid i bevegelsene sine. Han står der han skal stå. Og han er blitt bedre med pucken. Aktiv med den, men han har kontroll, sier Söderström.

– Skal vi ta gull nå, har han en nøkkelrolle. Uten tvil, tilføyer han.

Pekka Alcén kjenner Oskar Östlund fra sine mange år som keeperansvarlig i den svenske toppklubben Brynäs, der Östlund ble svensk mester som junior før han forlot Gavle-klubben i 2011.

– Nei, jeg tror ikke finalen vil bli avgjort på målvaktsiden. Storhamar er et bedre lag enn Frisk. Storhamar vil ligge på og ligge på, og så vil Frisk få en målsjanse. Da må Östlund være «taggad». Han vil få mindre å gjøre enn Dahlberg, som må stoppe 30 skudd per kamp – minst, mener Pekka Alcén.

Publisert: 04.04.19 kl. 12:41