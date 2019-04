Snakker om «Zuccarello-effekten» før NHL-sluttspillet

Giganten Sports Illustrated trekker frem Mats Zuccarello som Dallas Stars’ «dark horse» når sluttspillet tar til onsdag.

Nå nettopp







Samtidig skriver The Athletic om «Zuccarello-effekten».

Forhåpningene til nordmannen er med andre ord stor foran den første kampen mot Nashville onsdag. Selv om de fleste tror på en jevn serie, virker det som de fleste eksperter holder Nashville som favoritt i det første møtet.

Sports Illustrated har plukket ut en «dark horse» i hvert lag før sluttspillet, og hos Dallas har de valgt Zuccarello. En «dark horse» er en utøver som kan stå for overraskelsen.

les også Mats Zuccarello står over VM – her er status på landslagstroppen

– Stars har det nest best rangerte forsvaret i ligaen, men de brakte inn den lille stjernen for å heve det offensive, skriver Sports Illustrated, og forventer at Zuccarello spiller i annen-rekken, pluss at han kommer til å bidra i power play sammen med Aleksandr Radulov, Tyler Seguin og Jamie Benn.

The Athletic omtaler altså «Zuccarello-effekten», og beskriver hvordan nordmannens halvannen måned i Dallas har bestått av to kamper, 31 minutter og 58 sekunder på isen, tre poeng – og to turer til røntgen. Samt en brukket arm.

les også Hockeyeksperter om keeperduellen: – Veldig forskjellige

– Sånn som ting har blitt, representerer Zuccarello mer en idé enn en faktisk hockeyspiller for mange Stars-fans. Men han belyser optimisme og håp, fastslår «The Athletic».

– Zuccarellos evner som playmaker kan løfte spillet til kaptein Jamie Benn, som har vært under pari denne sesongen. Hvis Mats ikke hemmes av skaden, kan vi få se en Zuccarello som er bedre enn noen gang, for han har ikke hatt så gode medspillere før som han har i Dallas, fastslår Roy Kvatningen, mannen bak hockeynettstedet nitten.no.

Hans vurdering av Zuccarellos nye lag er denne:

– Dallas er et meget sterkt lag defensivt og slapp inn nest færrest mål i grunnserien. Offensivt håper Stars at Mats Zuccarello vil sørge for at laget har to veldig sterke offensive rekker i stedet for én, og det lille vi har sett av ham i den grønne drakten, tyder på at det vil skje. Dallas kan etter mitt syn absolutt overraske i årets sluttspill. Jeg er ikke overbevist av motstanderen deres i første runde og mener at den duellen er helt åpen.

les også VG skal vise norske ishockeylandskamper – og følge laget fra innsiden

Mats Zuccarello var ute av lagoppstillingen da Dallas Stars avsluttet sesongen med 3-0-seier over Minnesota Wild.

The Athletic meldte mandag at Zuccarello kommer til å spille den første sluttspillkampen mot Nashville, men at det er uklart i hvilken rekke han blir plassert.

Det er allerede klart at Zuccarello ikke skal spille VM for Norge.

PS: Til VM drar heller ikke hans kompis Mika Zibanejad. New York Rangers-spilleren takker nei til å spille for Sverige på grunn av skade.

Dette er sluttspilloppgjørene:

Tampa Bay Lightning-Columbus Blue Jackets.

Boston Bruins-Toronto Maple Leafs.

Washington Capitals-Carolina Hurricanes.

New York Islanders-Pittsburgh Penguins.

Calgary Flames-Colorado Avalanche.

San Jose Sharks-Vegas Golden Knights.

Nashville Predators-Dallas Stars.

Winnipeg Jets-St. Louis Blues.

Publisert: 09.04.19 kl. 20:03