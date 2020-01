AVGJORDE IGJEN: Stavanger Oilers’ Dan Kissel. Foto: Fredrik Hagen

Oilers ustoppelige – senket Vålerenga til slutt

(Stavanger Oilers-Vålerenga 4–2) Vålerenga var nær ved å plassere et bitte lite hinder i veien for Stavangers Oilers’ strake vei mot sitt første seriemesterskap på tre år - før hjemmelagets amerikanere Dan Kissel og Greg Mauldin scoret helt mot slutten.

Oppdatert nå nettopp

– Det var deilig å dra det i land. Dette er en spesiell sesong, og jeg håper vi vil avslutte den skikkelig, sier Dan Kissel i et intervju med TV 2 med tanke på at Oilers nærmest har vært uslåelig i serien - og ønsket om å vinne NM-sluttspillet og «the double».

– Vi følte at vi var bra med og fullt på høyde med Oilers i dag, sier Vålerenga-trener Roy Johansen.

Han tilføyer «det var mye uforståelig», med tanke på dommergjerningen - og utvisninger i Vålerengas disfavør.

Stavanger Oilers hadde inneværende sesong tapt ett poeng på hjemmebane - til Vålerenga - foran hjemmekampen mot regjerende seriemester Vålerenga.

Med seieren over erkerivalen - den niende strake etter 0–2 for Narvik 21. desember - trenger Stavanger bare å vinne to kamper i ordinær spilletid i løpet av sine siste 10 for å ta sitt første seriemesterskap siden sesongen 2016/17, da de også vant sluttspillet.

Seks av 10 siste i Dnb Arena Stavanger Oilers’ gjenstående seriekamper i Get-ligaen: Narvik (borte), Lillehammer (borte), Frisk Asker (hjemme), Storhamar (hjemme), Grüner (borte), Stjernen (hjemme), Vålerenga (borte), Sparta (hjemme), Narvik (hjemme), Lillehammer (hjemme)

Gjestenes toppscorer og VM-aktuelle Thomas Olsen (24) sørget for nødvendig startspenning da han sveipet inn kampens første og sitt 19. mål denne sesongen, akkurat i det Stavanger-backen Patrick Ulriksen hadde sonet to minutter utvisning.

– Jeg var heldig å få (til) en «lompe» der, som går inn. Heldigvis gikk den under armen hans, sier Thomas Olsen i et intervju med TV 2 i første periodepause.

Han tilføyer at han og «hele hallen» nok ble tatt litt på sengen av Colin Spaberg Olsens årvåkne pasning gjennom Oilers’ forsvarssone, foran nesen på hjemmelagets landslagskeeper Henrik Holm.

Gustaf Berling var nær ved å gjøre 2–0 noen sekunder før første periodes slutt, men den andre begynte med ett mål overvekt i favør skadeskutte Vålerenga.

Stavanger Oilers - uten lagets langtidsskadde toppscorer David Morley og langtids-suspenderte Tommy Kristiansen - måtte ifølge backen Nicolai Bryhnisveen opp i tempo, og ikke la Vålerenga trekke det ned, for å gi seg selv muligheter til å sanke tre poeng.

Den første kom da Jonas Oppøyen pådro seg en omdiskutert utvisning. Den utnyttet Stavanger Oilers’ beste aktive målpoengjeger, backen Nolan Zajac, i påfølgende overtallsspill: En herlig «vipp» fra langt hold opp i venstre hjørne bak Vålerenga-keeper Steffen Søberg.

Snaut fem minutter senere dukket Zajac opp ved den forlengede mållinjen til venstre for Vålerengas mål: «Vipp» igjen, rett i nettet over Søbergs venstre skulder - igjen. Zajacs 50. målpoeng i kamp 35.

Etter en taktikk-tordentale fra trener Roy Johansen (59) i spillerboksen tok det imidlertid ikke lang tid før Vålerenga utlignet. Andreas Stene førte nærmest pucken frem til Thomas Olsen, som med skøytespissen styrte pucken inn bak Henrik Holm.

To tomålsscorere med andre ord.

– Vålerenga har vært veldig gode. Vi må gjøre det litt enklere i tredje periode, uttalte den ene - Zajac - i periodepause to.

Andreas Stene kunne ha gjort 3–2 for gjestene rett fra utvisningsboksen, etter pasning fra Jørgen Karterud. Rett etterpå kunne Mathias Trettenes i motsatt ende av isen ha gjort det samme for Oilers. Steffen Søberg reddet smidig. Flere kunne ha gjort det, mange ganger - Stavangers Markus Vikingstad skjøt i venstre stolpe-rot - men det var Oilers’ notoriske matchvinner Dan Kissel som gjorde det.

I overtallsspill fem mot fire, med Magnus Brekke Henriksen i utvisningsboksen, «plasserte» amerikaneren pucken mellom bena på Steffen Søberg.

– Jeg prøvde å treffe «the five hole» (mellom bena), sier Dan Kissel konfrontert med at han kanskje «bommet» litt på skuddet.

Med snaut tre minutter igjen dunket Greg Mauldin inn 4–2, med Vålerengas Thomas Olsen i utvisningsboksen.

Publisert: 28.01.20 kl. 21:18

