Derfor startet hockey-slagsmålet

Et «vanlig» ishockey-munnhuggeri skal ha vært årsaken til at Stavanger Oilers Tommy Kristiansen (30) og Grüners Erik Sirum (20) barket sammen i et voldsomt slagsmål.

Nå nettopp

Det hevder daglig leder Trond-Erik Larsen i Oslo-klubben Grüner. Larsen sier at han var den personen som sto nærmest kamphanene – mellom lagenes spillerbokser – da de to startet sitt verbale skyts i sluttsekundene av midtperioden i Get-ligaoppgjøret i Dnb Arena. Det utartet straks til nevekamp ute på isen.

– Det var de vanlige meldingene som ofte kommer under en ishockeykamp: «Du er dårlig i dag» og «Du, da - du er ikke noe bedre», svarer Trond-Erik Larsen på spørsmål om hva som egentlig ble sagt.

Konfrontert med dette av VG, bekrefter Tommy Kristiansen denne versjonen.

– Ja, var bare to som meldte litt meldinger, ikke noe mer enn det! skriver Oilers- og landslagsspiller Tommy Kristiansen i en SMS-melding fredag formiddag.

Erik Sirum sier til VG at det eneste som ble sagt var «vanlige hockey-meldinger».

– Du er ræva, og du er ræva. Sånne ting. Egentlig bare tom luft, sier Erik Sirum.

– Er du overrasket over at det utartet slik det gjorde?

– Ja, egentlig var jeg ikke helt klar for det. Men det som skjedde, det skjedde. Det er ikke så mye å få gjort med det, svarer Erik Sirum.

Grüner-kaptein Sebastian Skaar (34) understreker at han ikke hørte alt som ble «sagt» mellom Kristiansen og Sirum fra hver sin spillerboks. Da var han på isen mens kampen fortsatt pågikk.

– Men jeg har snakket med ham (Sirum) etterpå, fordi det begynte å florere en del rykter etter kampen. Det falt ingen personkarakteristikker i det hele tatt. Det var «du er ræva» og sånne ting. Det var jo barnehage, sier Sebastian Skaar.

– Det er ingen grunn til å tro at det ble uttalt noe mer alvorlig utover det?

– Nei, absolutt ikke, svarer Grüner-kapteinen.

Stavanger Oilers publiserte denne pressemeldingen torsdag kveld, etter initiativ fra Grüner, ifølge Trond-Erik Larsen:

«I ettertid har det i enkelte kanaler blitt hevdet at situasjonen inneholdt sjikane av rasistisk krenkende karakter mot Tommy Kristiansen. På vegne av involverte spillerne og klubbene Stavanger Oilers og Grüner Ishockey vil vi med dette slå fast at så IKKE er tilfelle.»

Sebastian Skaar tilføyer at han synes «reaksjonen» var voldsom, først og fremst fra Tommy Kristiansens side. Den tidligere Frisk Asker-spilleren og backveteranen mener det er rart at «meldingene» utartet som de gjorde, og at «det er tydelig» hvem som startet selve slagsmålet.

Sebastian Skaar sier imidlertid også at begge parter var «like gode» da de kastet hanskene. Han mener Erik Sirum og Tommy Kristiansen har samme spillestil.

– De forsøker å komme under huden på motstanderen. Det kan man jo si at de lyktes med her, sier Sebastian Skaar.

Tommy Kristiansen og Erik Sirum - som kun har spilt tre kamper for Grüner i Get-ligaen denne sesongen - ble idømt matchstraff og automatisk en kamp karantene. Saken skal nå behandles av ishockeyforbundets disiplinærutvalg.

Kristiansen og Sirum mottok fredag morgen via sine klubber tilsvarspapirene fra Norges ishockeyforbund. De må besvares skriftlig i løpet av 24 timer.

Ifølge disiplinærutvalgets leder Snorre Haukali vil saken, som er dokumentert med video avhendelsen og en egen dommerrapport, være ferdig behandlet i løpet av helgen. Haukali har meldt seg inhabil i behandling av saken fordi han er medlem av styret i Stavanger Oilers.

Publisert: 17.01.20 kl. 17:36

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser