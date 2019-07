NY KLUBB: Mats Zuccarello møtte pressen i Oslo sentrum i starten av juli da han ble klar for Minnesota Wilds. Foto: Frode Hansen

Zuccarello om mulig Norge-retur: – Vålerenga eller Frisk Asker

Mats Zuccarello (31) røper at det bare er to klubber som er aktuelle om han noen gang skal spille hockey i Norge igjen.

Han skrev nylig under en femårskontrakt med Minnesota Wild. Hva som skjer etter den tid er uvisst. Kan det bli ytterligere noen år i NHL, eller er tiden da inne for en endelig retur til Oslo og gamlelandet?

Han utelukker slett ikke at det kan bli spill i den hjemlige Get-ligaen på sikt.

– Vi får se hvordan kroppen er. Blir det Norge om fem år, er det to lag som er i hjertet mitt. Det er Vålerenga og Frisk Asker. Jeg er født og oppvokst og spilte for Vålerenga i hele barndommen, og Frisk ble springbrettet fra jeg gikk på videregående og fram til jeg dro til Sverige. Jeg får bare ta det på magefølelsen når jeg eventuelt kommer hjem. Det blir tøft å velge mellom dem, sier Zuccarello til NTB.

Zuccarello trener for fullt hjemme i Oslo for tiden. Det blir mye styrketrening.

– Jeg føler meg helt fin. Det er ingenting som feiler meg. Alt ser veldig, veldig bra ut. Jeg drar over til Minnesota i august en gang.

– Hvilket forhold får du til Norge etter så mange år i USA?

– Jeg elsker Norge og er helst hjemme i Oslo hver sommer uten å dra noe sted. Det er dette som er hjemme for meg.

Han skal til et sted med betydelige norsk innslag også. Det sies at det er 900.000 innbyggere i staten Minnesota med norske aner.

– Det blir kult å komme til et sted som er kjent for å ha mange norske utvandrere. Det var en bonus at de dukket opp som et alternativ og at jeg kunne dra dit. Jeg synes det er dritkult. Jeg gleder meg til å komme ned og ser bare positivt på det.

– Hva tenker du om de neste fem årene? Tror du at dette blir din siste kontrakt?

– Det kan være at det er den siste, men jeg tenker ikke mye på det. Nå har jeg fem år på meg til å prøve å vinne Stanley Cup, gjøre det så bra som mulig, ha det bra og forsøke å vinne så mange kamper som mulig. Resten får vi ta etter hvert. Jeg blir jo eldre, og jeg får se om jeg fortsatt henger sammen og ikke minst om jeg fortsatt har det gøy.

