BRAKT UT AV FATNING: Tsjekkia var «opp i trynet» på regjerende verdensmester Sverige i VM-premieren fredag. Lørdag kveld må Norge holdt hodet kaldt og ikke la seg påvirke av tsjekkiske provokasjoner. Foto: VLADIMIR SIMICEK / AFP

Hockeygutta: - Vil ikke gjenta svenske-tabben

BRATISLAVA (VG) Sjeftrener Petter Thoresen og landslagsveteranene Martin Røymark og Tommy Kristiansen tror ikke Norge vil gå i den samme fellen som regjerende verdensmester Sverige gjorde mot Tsjekkia.

– Vi må unngå å la oss fyre opp og holde oss unna utvisninger. Tsjekkia kan slippe seg ned nå. Jeg håper de undervurderer oss. Vi går for poeng i dag. Så ærlig må jeg være, sier Tommy Kristiansen (29) til VG etter Norges treningsøkt før lunsj lørdag.

Kampen Norge-Tsjekkia starter klokken 20.15 og vises på Viasat.

– Jeg så dem spille fysisk, med etterslengere. Vi har ikke råd til å være med på det. Backene deres spilte knallhardt. (Radko) Gudas lyktes bra (med å provosere svenskene). Han var opp i trynet på alle. Vi må bare ta det, tilføyer han.

I motsetning til Tommy Kristiansen, så ikke Petter Thoresen Sverige-Tsjekkia live etter Norges åpningskamp mot Russland fredag. Tsjekkerne er imidlertid analysert på video. Landslagssjefen vet dermed at Tsjekkia vil opptre mer intenst og fysisk enn Russland. I tråd med trøkk-filosofien til trener Milos Riha (60), som Patrick Thoresen (35) hadde som sjef under sin tid i SKA St. Petersburg.

– Overhodet ikke, svarer Petter Thoresen på spørsmål om hans mannskap risikerer å gå på samme den konsentrasjons-blemmen som Sverige.

Han mener at Tsjekkia «historisk sett» bruker knep som vekker irritasjon hos motstanderne, men legger samtidig til at «svenskene historisk sett er flinke til å syte litt også».

Martin Røymark (32), som spiller sin 97. offisielle VM/OL-kamp mot Tsjekkia, ble kåret til Norges beste spiller mot Russland.

– Jeg tror og håper vi er forberedt på at det blir en heksegryte. Det beste er at vi tar den rollen; at vi kommer under huden på dem. Det er en del av gamet. Det er alltid tjuvtriks og sånn. Svenskene klaget vel på (tsjekkisk) filming. Det er ikke «lov» i ishockey, sier Martin Røymark.

Norge vant 3–2 i ordinær spilletid over Tsjekkia i gruppespillet i 2010-VM. Dengang ble tsjekkerne med superstjernen Jaromir Jagr (to mål mot Norge) verdensmester. For to år siden i Paris-VM sto det 0–0 etter tre ganger 20 minutter, før Tsjekkia ved matchvinner Jan Kovars skaffet seg to poeng - Norge ett - i spilleforlengelsen.

Da var landslagssjef Petter Thoresen (57) mektig irritert over at dommerne ikke hadde sendt Jakub Vorácek i utvisningsboksen et øyeblikk tidligere. Av «ren, skjær feighet» slapp Tsjekkias NHL-stjerne unna straff etter å ha plantet kølla mellom bena på - og felt - Patrick Thoresen.

Petter Thoresen mente at hockeygutta hans var for naive i Norges første kamp mot Russland fredag (2–5):

Her i Bratislava fredag, lot Sverige seg påvirke negativt av alle tjuvtriksene til kaptein Vorácek & co. Tsjekkia «overspilte» i nærkampene og prøvde å påvirke dommerne med stadig snakk. I tillegg fikk de «hjelp» av et vanvittig høylytt trykk fra nær 10.000 hjemmefans (Bratislava ligger ved grensen mot Tsjekkia).

– Tsjekkia ville få oss ut av balanse, og det syntes jeg de klarte, innrømmet Tre Kronors kaptein og NHL-stjerneback Oliver Ekman-Larsson overfor svenske medier etter 2–5.

– Vi fokuserte på feil ting, bekreftet Sveriges sjeftrener Rikard Grönborg.

Expressens kommentator Magnus Nyström: - Tsjekkerne ville krangle. Filmet mer enn den verste fotballprimadonna. Tre Kronor hadde problemer med å håndtere det. Derfor tapte de VM-premieren, skriver han.

Vel å merke Sveriges første tap etter 17 VM-seirer på rad. Og vel å merke en av flere overraskende resultater åpningsdagen i Bratislava og Kosice: Finland-Canada 3–1, Slovakia-USA 4–1.

Norges tap for OL-mester Russland (OAR) overrasket ingen, selv om Mathis Olimb (33) mente at «hockeygutta» ikke ble overkjørt.

