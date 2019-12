Målmannen Nicklas Dahlberg og resten av Frisk Asker-laget sliter om dagen. Foto: Fredrik Hagen

Norgesmesterne har tapt fem kamper på 14 dager

(Storhamar-Frisk Asker 4–1) I vår kunne Frisk Asker juble for NM-tittel. Nå ligger klubben et hav bak de beste etter å ha tapt fem kamper på 14 dager.

Etter at de vant sine første åtte kamper og kjempet med etter hvert suveren Stavanger Oilers, har det vært særdeles bakglatt de siste ukene.

Frisk Asker har tatt bare fattige tre poeng på de siste seks kampene og tapt fem kamper de siste 14 dagene.

En av årsakene til problemene er et skademareritt som går på at både Reid Petryk, Fredrik Lystad Jacobsen, Magnus Geheb og Patrick André Bovim er ute.

Mot et Storhamar som viste klasse, ledet de riktignok lenge etter Ed Medbys 1–0 scoring etter 8.26 i første periode (etter en fantastisk pasning fra Mats Frøshaug).

Men da Storhamar endelig kom i gang, var det ingen tvil. Robin Dahlstrøm utlignet i midtperioden og så ble det 2–1 ved Mikael Zettergren, 3–1 ved Martin Rønnild - og et 4–1 helt på slutten ved Jonas Løvlie - i tomt bur.

David Booth, som har spilt over 500 kamper i NHL, fikk Manglerud-debuten i storseieren over bunnlaget Grüner. Han noterte seg for én målgivende da Manglerud Star vant 7–1.

Han er én av fem utlendinger som har signert for Oslo-klubben de siste ukene.

Narvik imponerte - mens Sparta fikk det blytungt i Nord-Norge. Vertene ledet 5–0 etter to perioder, og det unge Sparta-laget var sjanseløse. Narvik har fortsatt langt opp til Sparta, som ligger på 6. plass.

Stavanger fosser videre og vant 5–1 over Stjernen. De leder ligaen med 17 poengs forsprang til Storhamar. Oilers har tapt bare én kamp etter ordinær tid.

– Vi ruller på og gir gass i hver eneste kamp. Det er morsomt å spille for Oilers for tiden, sier Magnus Hoff til Aftenbladet.

– Jeg følte vi spilte to veldig solide perioder hvor vi viser hvilket lag som er klart best.

Stavanger – Stjernen 5-1 (2-0, 3-0, 0-1). Mål: 1. periode: 1-0 (0.59) Dan Kissel (Mathias Trettenes), 2-0 (10.41) Thomas Berg-Paulsen (Andreas Klavestad, Daniel Bøen Rokseth). 2. periode: 3-0 (29.52) Nolan Zajac (Trettenes), 4-0 (32.53) Zajac (David Morley, Kissel), 5-0 (34.01) Magnus Hoff (Brady Maurice Brassart). 3. periode: 5-1 (48.55) Emil August Krabberød Buskoven (David Hallström, Andrew O'Brien). Utv: Stavanger 5 x 2 min., Stjernen 12 x 2 min.

Lillehammer – Vålerenga 4-3 (0-1, 2-1, 2-1). Mål: 1. periode: 0-1 (6.55) Filip Gunnarsson (Magnus Brekke Henriksen, Jonas Oppøyen). 2. periode: 0-2 (24.16) Thomas Olsen (Andreas Stene), 1-2 (27.10) Jacob Noer (Brendan Ellis, Håkon Stormli), 2-2 (37.12) Stephan Vigier (Ellis, Stormli). 3. periode: 3-2 (43.16) Christian Fosse (Martin Gran, Robin Soudsky), 3-3 (47.42) Oppøyen, 4-3 (51.14) Emil Nyhus (Gran, Sondre Bjerke). Utv: Lillehammer 3 x 2 min., Vålerenga 6 x 2 min.

Manglerud Star – Grüner 7-1 (1-0, 5-1, 1-0) . Mål: 1. periode: 1-0 (7.09) Craig Joseph Puffer (Tord Thoresen, Mats Henriksen). 2. periode: 2-0 (21.41) Ludvig Steenberg (Joachim E. Hermansen, Steffen Ratejczak), 2-1 (24.23) Trym Auren (Krister Evensen, Sebastian Skaar), 3-1 (28.43) Henriksen (Puffer, Kjetil Martinsen), 4-1 (31.51) Steenberg (Hermansen, Thoresen), 5-1 (35.06) Henriksen (Ratejczak, Håkon Nilsen), 6-1 (37.33) Joachim L. Hermansen (Lucas Trygg, Marcus Ekberg). 3. periode: 7-1 (55.56) Corey Elkins (David Jonathan Booth, Puffer). Utv: Manglerud Star 2 x 2 min., Grüner 7 x 2 min.

Narvik – Sparta 5-1 (2-0, 3-0, 0-1). Mål: 1. periode: 1-0 (13.18) Sivert Mangersnes (Joachim Engesveen, Tim-Robin Johnsgård), 2-0 (18.45) Artur Niskakangas (Wade Murphy, Connor Hurley). 2. periode: 3-0 (27.39) Svein Petter Falk-Larssen (Murphy), 4-0 (34.12) Mangersnes (Falk-Larssen, Murphy), 5-0 (34.36) Niskakangas (Marcus Nordlund). 3. periode: 5-1 (57.02) Robin Dahse (Kristian Østby, Håkon Pedersen). Utv: Narvik 6 x 2 min., Sparta 5 x 2 min.

Storhamar – Frisk-Asker 4-1 (0-1, 1-0, 3-0). Mål: 1. periode: 0-1 (8.26) Endre Medby (Mats Frøshaug, Viktor Granholm). 2. periode: 1-1 (30.18) Robin Dahlstrøm (Eirik Salsten, Rasmus Ahlholm). 3. periode: 2-1 (45.38) Mikael Zettergren (Matt Prapavessis, Tobias Degvold), 3-1 (50.34) Martin Rønnild (Tony Cameranesi, Patrick Thoresen), 4-1 (59.39) Jonas Djupvik Løvlie (Steffen Thoresen). Utv: Storhamar 4 x 2 min., Frisk-Asker 5 x 2 min.

