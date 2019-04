NORDISK TEXAS: Mats Zuccarello jubler etter å ha spilt frem sin finske lagkamerat Roope Hintz til kampens første mål. Foto: Jeff Roberson / TT NYHETSBYRÅN

Zucca hylles etter seieren: - Suveren for Dallas

(St. Louis Blues-Dallas Stars 2–4) Ekspertene var nærmest lyriske i sine beskrivelser av Mats Zuccarello (31) da Dallas Stars tok sin første kvartfinaleseier på bortebane i NHL-sluttspillet.

– Mats Zuccarello har vært fantastisk i starten av denne kamp nummer to, utbrøt en av ekspertkommentatorene under TV-sendingen fra kvartfinalekampen i NHL -sluttspillet mellom hjemmelaget St. Louis Blues og Mats Zuccarellos Dallas Stars .

– Zuccarrello har vært suveren (outstanding) for Dallas, slo de fast etter to perioder.

Noen minutter inn i den tredje: «He is a play making machine».

Mats Zuccarello scoret tre mål da Texas-laget danket ut Nashville Predators i løpet av seks kamper i best av syv-serien i første runde. I den første kvartfinalekampen i St. Loius natt til fredag norsk tid la han den målgivende pasningen da Jason Spezza utlignet til 1–1 i 31. spilleminutt - før Vladimir Tarasenko (27) scoret to og russerens Blues vant 3–2.

Lørdag kveld norsk tid fanget Mats Zuccarello etter bare syv minutter opp en retur fra St. Louis-keeper Jordan Binnington, for så å dra pucken med seg bak mål og spille den smidig frem til det finske speedmonsteret Roope Hintz (22) - etter å ha vendt bort en St. Louis-back.

2–0 til gjestene og «Zucca»s andre målgivende pasning for kvelden kom bare seks minutter senere.

I spill fire mot fire utespillere, med stjernespillerne Jamie Benn og Vladimir Tarsenko i utvisningsboksene, fikk Zuccarello kjapt kontroll på pucken ved vantet i egen forsvarssone. Via backhand spilte han den til Hintz, som etter noen kvikke skjær avleverte den til sin 19 år gamle landsmann Miro Heiskanen - som elegant fintet ut Binnington.

Den nordiske trioens eksplosive takter var starten på et intenst fyrverkeri. I løpet av 72 sekunder, stadig med Benn og Tarasenko utvist, lå tre pucker i nettene. Colton Paryako reduserte, svenske Mattias Janmark la på til 3–1 for Dallas Stars - med skøytene i isen bak den forlengede mållinjen og kølla på pucken rett foran den.

Mot slutten av andre periode var Mats Zuccarello nær ved å kunne notere seg for målgivende pasning nummer tre, fire og fem da han spilte frem lagkamerater til en, to og tre store målsjanser.

Dallas Stars ledet med to mål foran de siste ordinære 20 spilleminuttene. Sjansen til å utligne best av syv kamper-serien foran kamp tre i Dallas natt til tirsdag norsk tid var god. Men den ble svekket da Jayden Schwartz bare 108 sekunder inn i tredje periode reduserte med en lekker styring etter et skudd fra backen Parayko.

Med Mats Zuccarello som nærmeste «tilskuer» foran sin keeper Ben Bishop.

Dallas-trener Jim Montgomery la inn protest for målvakt-interference, men den ble etter en videovurdering ikke tatt til følge.

Snaut tre minutter før slutt ble det ekstra hett rundt ørene på Bishop. Roope Hintz var uheldig da han skyflet pucken ut på tribunen fra egen forsvarssone og ble utvist to minutter for forseelsen. St. Louis tok ut keeper Binnington for å spille seks mot fire og fem utespillere - men det var Dallas Stars som dro fordel av det.

Roope Hintz slo - liggende fra egen banehalvdel - inn 4–2 i tomt St. Louis-mål da det gjenstod tre sekunder. Han, Zuccarello og St. Louis’ Parayko ble kåret til kampens tre beste spillere.

Ps! Vinneren av kvartfinalen Dallas Stars-St. Louis Blues møter vinneren av San Jose Sharks-Colorado Avalanche i semifinalen (Sharks leder 1–0 i kamper, neste kamp natt til mandag norsk tid).

Publisert: 28.04.19 kl. 00:14