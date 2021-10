Kommentar

Tidenes viktigste hockey-kaptein

Av Øystein Jarlsbo

MARKANT: Ole-Jacob Libæk røsket tak i norsk ishockey på midten av 1980-tallet og var særforbundspresident i to suksessrike perioder.

Tidenes viktigste, mest markante og karismatiske kaptein for norsk ishockey har forlatt broen. Ole-Jacob Libæk (83) ble gravlagt fra Frogner kirke i Oslo torsdag.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Einar Gelius var forrettende prest, idrettspresident Berit Kjøll, tidligere idrettspresident Arne Myhrvold, Bergen-milliardær og idrettsvelgjører Trond Mohn, investor Egil Stenshagen og en rekke kjente norske ishockeyspillere – spesielt av fra den eldre garde – og venner og tidligere forretningspartnere av Ole-Jacob Libæk var til stede under seremonien.

Det var også tidligere langrennsstjerne Anette Bøe (63), Libæks ektefelle i 13 år frem til 2012. Deres tre barn fremførte samlet minneord over faren ved kisten. Nåværende ishockeypresident Tage Pettersen tok farvel med sin betydningsfulle forgjenger og takket på sportens vegne Libæks familie for lånet av tidenes lengst sittende øverste leder i norsk ishockey.

Libæk (8.12.1937–09.10.2021) var president for Norges Ishockeyforbund fra 1984 til 1992 og 2007 til 2013. Vel å merke i to perioder som var sportens beste med tanke på sportslige resultater og bred oppmerksomhet.

Norges ishockeylandslag for herrer rykket opp til A-VM fra nivå to i 1989. Da besto B-VM og A-VM av åtte nasjoner, mot 16 nå. Det suksessrike mesterskapet på hjemmebane for 32 år siden skapte stor blest rundt «hockeygutta». I 2008 kvalifiserte de seg for første gang for kvartfinalen i VM, for så sensasjonelt å gjøre det for andre gang i 2011 og tredje – og siste gang – i 2012.

Ole-Jacob Libæk ble forelsket i ishockey på begynnelsen av 1950-tallet, etablerte Bærum-klubben Jar og gikk som fersk president inn for å gi kvinnene plass på hockeybanen. Det var nærmest uhørt på den tiden. Han fikk til og med Anette Bøe ut på glattisen som ishockeyspiller for Vålerenga.

HOCKEYSPILLEREN: Ole-Jacob Libæk ble ishockey-fan for 70 år siden og dannet senere klubben Bærum-klubben Jar, som han spilte for i en årrekke. Bildet er fra 1985.

Da Norge i 1988 ble tildelt OL, gikk Ole-Jacob Libæk til høylytt kamp for å få bygget flere ishaller enn OL-arrangør Lillehammer hadde sett for seg – og lyktes. I den sammenheng ville han ha med kvinnene i OLs ishockeyturnering, mot vertsnasjonens ønske. Fire år senere ble de for første gang OL-innlemmet av japanske Nagano.

Senere kjempet han for Tromsø som kandidat til å arrangere OL, av samme grunn. Geografisk utbredelse av ishockey i Norge, og dermed flere ishaller. Tromsø ishall sto klar i 2010 som følge av Libæk-lobbyisme.

Ole-Jacob Libæk satt bak i salen da jeg sommeren 1984 første gang fikk øynene opp for ham. Fra talerstolen under årstinget i daværende Idrettens Hus i Bærum gjorde jeg som landslagsspiller et stusslig forsøk på å forsvare viderverdigheter under Sarajevo-OL. Han ble noen timer senere valgt til ishockeypresident, før vi – i samme båt – led nok en sportslig nedtur under B-VM våren 1985.

Under mesterskapet spurte han på for ham typisk direkte vis om vi skulle sparke sjeftreneren og overlate jobben til assistenten, i et forsøk på å redde stumpene. Jeg har siden hatt mistanke om at han ikke var særlig imponert over mitt ønske om å inngå et kompromiss, selv om han gikk med på det.

KUPPET: George Kingston ble landslagssjef for Norge i 1989. Bildet er fra VM i forbindelse med mesterskapet i kanadiske Halifax, da kanadieren var assisterende landslagstrener.

Assistenten, amerikaneren Barry Smith, forble assistent, men senere anerkjent som trener av ypperste klasse, blant annet for en rekke NHL-klubber – inkludert fem Stanley Cups for Detroit Red Wings.

Libæk fortsatte sitt virke med å bygge opp et handlekraftig forbundskontor, jeg forsvant ut i journalistikkens rekker, ishockeylandslaget rykket umiddelbart opp fra C-VM, kvalifiserte seg for Calgary-OL 1988, ble en landeplage («Heia Norge å, å» med Jon Herwig Carlsen koret av «Jimmern» og resten av hockeygutta») – og Libæk ansatte George Kingston som landslagssjef.

SPILLERNES PRESIDENT: Ole-Jacob Libæk sammen med landslagsspillerne Jonas Holøs og Morten Ask i garderoben i 2008.

Det var et nytt kupp, som jeg tittelsatte slik: «Valgte Norge fremfor Gretzky». Kanadieren kunne ha blitt trener for legenden Wayne Gretzkys Los Angeles Kings i NHL, men ble overtalt av Libæk til å ta hånd om Norges ishockeylandslag.

I 1991 ble Kingston sjeftrener for den da nye NHL-klubben San Jose Sharks.

Ole-Jacob Libæk var en stabeis. Ikke alle var fan av hans fremfusenhet. Paul Ankas «My way» slo treffende an tonen for seremonien i kirken i Bygdøy allé. Ole-Jacob Libæk gjorde det på sin særegne og kreative måte, men alltid for å tjene norsk ishockey best mulig.

Og han ville helst av alt kjenne lukten av svette og adrenalin i garderoben. Ved minste anledning knyttet han skøytene og tok noen runder med kølle og puck på isen i forbindelse med landslagstreningene.

Øystein Jarlsbo, sportsjournalist i VG og tidligere landslagskaptein i ishockey

Sett fra denne siden, medienes ståsted, var han en gullgruve. Han han hadde som regel en titteltilpasset kraftsalve i ermet, og alltid tid til «en prat», selv på jobb i hjørnekontoret hans på Grand-hjørnet ved Karl Johan – med direkte utsikt til Stortinget rett over paradegaten.

Under et intervju lot han meg ta del i inngåelsen av en forretningsavtale med en verftseier i Sør-Korea (han prutet fire millioner dollar) og en telefonsamtale med en politiker, mot at jeg ikke formidlet det – at han moret seg kostelig over det første og ga den folkevalgte på den andre siden av gaten en oppstrammer.