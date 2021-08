AVGJØRELSEN: Nikolaj Ehlers feirer Danmarks OL-plass etter sin 2–0-scoring tre minutter før slutt.

Norges OL-drøm knust

JORDAL AMFI (VG) (Norge-Danmark 0–2) Danmarks veterankeeper Sebastian Dahm (34) reddet et utall skudd og knuste ishockeylandslagets drøm om å komme til sitt fjerde OL på rad.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

NHL-stjernen Nikolaj Ehlers (25) scoret det avgjørende 2–0-målet og sendte danskene til Beijing-OL tre minutter før slutt. Frederik Storm scoret Danmarks første mål i 38. spilleminutt.

Saken var klar før start. Med seier over Danmark i siste gruppespillkamp i OL-kvalifiseringen ville Norges ishockeylandslag være klar for vinterlekekene i Beijing i februar 2022. Tap ville bety over og ut. Etter tre OL på rad fra 2010 ville ikke hockeygutta være et av 12 nasjonslag i Kina.

Patrick Thoresen (37) var stablet på bena etter å ha pådratt seg en skade i en treningskamp mot Latvia noen dager før OL-kvalikstart. Landslagsveteranen - vanligvis en spiller for store anledninger som denne - spilte ikke de to første kampene mot Sør-Korea (4–1) og Slovenia (7–4).

Mats Zuccarello fikk Norges første skikkelige målsjanse etter drøyt fem minutter. Skuddet hans fra kort hold føk utenfor Sebastian Dahms høyre stolpe, i et til da jevnspilt oppgjør. Da ble Petter Thoresens mannskap offer for et klønet spillerbytte. Utvisning og dansk overtallsspill fem mot fire utespillere, som Norge red av greit.

OVER OG UT: Landslagssjef Petter Thoresen har spilt fem OL og ledet i 2016 Norge til vinterlekene for tre år siden. Denne gangen lyktes han ikke.

Like etter fikk Mathias Trettenes - Norges beste spiller i VM i mai - en god avslutningsmulighet etter pasning fra Zuccarello, før sist nevnte fikk anledning til å organisere overtallsspill i norsk favør som følge av at Ken André Olimb fikst hadde påført danskene en utvisning.

Det rant også ut i sanden.

Kampbildet ga kort sagt få indikasjoner. Ingen av partene klarte å tilrive seg et tydelig overtak, selv om Norge i løpet av de første 20 minuttene skapte flere skarpe målsjanser enn danskene – den siste ved et skudd fra distanse fra backen Stefan Espeland.

Danmarks NHL-rekke med Nikolaj Ehlers, Oliver Bjorkstrand og Frans Nielsen ble ikke gitt muligheter til å briljere i første periode. I innledningen av den andre viste den seg frem for alvor, og presset Norges antatt beste inn i fanget på keeper Henrik Haukeland. Men to blad Olimb og Sondre Olden sørget for balanse, med umiddelbart å sette press i motsatt ende av isen – og skaffe tre hvasse målsjanser.

FØRSTE STORE SJANSE: Mats Zuccarello skyter pucken rett utenfor Sebastian Dahms høyre stolpe etter fem og et halvt minutt. Foran danskenes mål: Andreas Martinsen (nummer 27).

Deretter dansk ping pong da Mats Zuccarello til forundring måtte sette seg i utvisningsboksen. Skuddene haglet mot og rundt Haukeland, som høyt og lavt reddet alt. Samme sak med Dahm, som fikk mye å gjøre spesielt de gangene rekken med Mathis Olimb, Ken André Olimb og Mats Rosseli Olsen var på isen.

Mats Zuccarello påførte – smart – Danmark en ny utvisning. I løpet av de neste to minuttene var hockeygutta veldig nær ved å ta ledelsen. Men Sebastian Dahm virket like stødig som Haukeland. Dahm reddet norske skudd med stor selvtillit, som – skrekk og gru – i 2016-VM da danskene vant 3–0.

Så scoret Frederik Storm kampens første mål.

131 sekunder før midtperiodens slutt.

Norges oftest stødige Erlend Lesund kom litt på hælene da Storm med ett fikk god plass fra midtsonen. Tyskland-proff Storm føk forbi Lesund, dro pucken mot høyre, vispet pucken langs isen fra backhand – mellom bena på Henrik Haukeland.

Det var sett med norske øyne lite å lure på foran siste ordinære periode. Norge måtte klare det de ikke hadde maktet de to første periode: Omsette gode målsjanser til scoringer og utligning. Danskene måtte for all del ikke legge på til 2–0.

Michael Haga kunne ha sørget for 1–1 etter to minutter. Norge fikk en gedigen sjanse til å gjøre det da Nikolaj Ehlers ble utvist to minutter senere. Patrick Thoresen prikket stolpen til høyre for Dahm. Men det ville seg liksom ikke. Dahm reddet det ene norske skuddet etter det andre, om og om igjen.

Et uheldig hastverk begynte naturlig nok å komme til syne hos hjemmelaget.

Det utnyttet Nikolaj Ehlers da han i voldsom fart forserte gjennom midtsonen og klinket pucken i mål bak en sjanseløs Henrik Haukeland.