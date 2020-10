TAKK FOR SIST: Storhamars Jacob Lundell Noer (t.h) blir gratulert av rekkekameratene Patrick Thoresen (i midten) og Rasmus Ahlholm samt Storhamar-backen Sondre Bjerke etter å ha gjort 1–0 etter 12 sekunder i sin tidligere hjemmearena på Lillehammer. Foto: Geir Olsen

Scoret etter 12 sekunder - senket gamle lagkamerater

(Lillehammer-Storhamar 0–5) Tidligere Lillehammer-spiller Jacob Lundell Noer (22) viste gamleklubben null nåde og scoret etter 12 sekunder da han første gang gjestet OL-byen som Storhamar-spiller.

– Det kunne ikke blitt noe bedre enn det. Superartig. Det var noe som dette jeg drømte om. Drømmen gikk i oppfyllelse, den, uttalte Jacob Lundell Noer (22) i et intervju med ishockeyrettighetshaver TV 2 etter Mjøs-derbyet Lillehammer-Storhamar.

– Vi er ikke med i første (periode). Det får jeg ta på meg. Jeg hadde ikke forberedt guttene godt nok, innrømmer Lillehammer-trener Per Torstensson.

Lundell Noer forlot Lillehammer til fordel for Storhamar foran denne sesongen. Det gjorde ham mindre populær i nordenden av Mjøsa, og til en hit lenger sør. I Hamar-klubbens seriepremiere mot regjerende seriemester Stavanger Oilers sist lørdag gjorde han 2–1 på et elegant straffeslag.

I sin gamle hjemmearena Eidsiva (tidligere Kristins hall) tirsdag var han på pletten umiddelbart. Jacob Lundell Noer dro seg inn fra venstre kant. «Avslutningen» endte i buret bak Lillehammer-keeper Joona Partanen, etter at returen fra ham hadde gått via skøyten til Lillehammer-kaptein Nick Dineen. Et regelrett selvmål, men Lundell Noer ble kreditert scoringen.

I kampens 12. sekund.

Deretter brukte et par av hjemmelagets spillere vel mye krefter på å stoppe sin tidligere lagkamerat, med et par utvisninger som resultat. Vondt ble til verre for Lillehammer da Jacob Lundell Noer kontant satte inn 2–0 etter 16 minutter, nett fremspilt av Storhamar-kaptein Patrick Thoresen ut fra egen forsvarssone.

27 sekunder senere var faktisk ikke Lundell Noer involvert da gjestene tok Lillehammer på sengen igjen. Backveteran Jimmy Andersson (35) la inn nummer tre, assistert av superveteran Christian Larrivée (38).

– Jeg kan ikke be om en bedre start. Det var utrolig digg. Det var litt rart, men enn så lenge bare moro, uttalte Jacob Lundell Noer til TV 2s studioreporter Siri Avlesen-Østli foran andre periode.

Nick Dineen varslet på sin side at de ville gå hardt ut og jobbe seg tilbake i kampen.

Det skulle vise seg å være en tom trussel.

Jacob Lundell Noer var derimot ytterst nær ved å sette inn 4–0 halvveis i midtperioden. Patrick Thoresen sto bak pasningen som burde ha blitt registrert som målgivende.

Lillehammer fikk i gang offensive takter mot slutten av andre periode. Austin Cangelosi, som scoret to da Lillehammer slo Stjernen 4–2 i serieåpningen lørdag, fikk tenning og OL-byens hjemvendte, store sønn Andreas Martinsen steg frem fra oppsiktsvekkende anonymitet.

Den positive ånden ble punktert Storhamar-keeper Viktor Kokman og ikke minst av 18 år gamle Patrick Elvsveen, som ble «overrasket» da vådeskuddet hans snek seg inn nede ved Lillehammer-keeper Joona Partanens høyre stolpe.

– Jeg prøvde bare å legge den inn, vedgikk Storhamar-løperen etter sitt første mål i toppserien - nylig døpt Fjordkraft-ligaen.

– Det er mye som må klaffe. Men vi må bare prøve, sa Andreas Martinsen (30) foran de siste 20 spilleminuttene.

Lillehammer prøvde, men det var lite som klaffet. Stian Kaltrud Nystuen kom alene med Kokman, etter at pucken hadde slått i stolpen bak Partanen. Hjemmelaget fikk et par muligheter til å redusere i overtallsspill, men Storhamar-spillerne saboterte dem effektivt og oppofrende.

Tre minutter før slutt plantet Eirik Salsten den kjente spikeren etter en perfekt pasning fra Jonas Djupvik Løvlie, mens hjemmelagets utespillere agerte tilskuere rundt sin keeper Partanen - igjen.

