Norge knust av Danmark: – Vi kan rykke ned

1-0, 2-0, 0-0

Jyske Banken Boxen, tilskuere: 10.800

1. periode: 1-0 (19.13) Nicklas Jensen (Philip Larsen, Peter Regin - overtall fem mot fire)

Skudd: 11-2

2. periode: 2-0 (26.17) Nicklas Jensen (Philip Larsen, Oliver Bjorkstrand - overtall fem mot fire), 3-0 (33.58) Frederik Storm (Mikkel Bødker, Jesper Jensen Aabo -overtall frem mot fire)

Skudd: 9-8

3. periode: Ingen mål

Skudd: 5–11. Totalt: 25–21.

Dommere: Jan Hribik, Tsjekkia og Tim Mayer, USA

Utvisninger: Danmark 5 x 2 min., Norge 6 x 2 min.

SLIK SPILTE NORGE:

(terning 4) Keeper: Henrik Haukeland (23), straffeslagshelten i seieren over Tyskland og kåret til Allsvenskansens beste målvakt, fikk det ikke alt for hektisk fra start. God til å angripe skuddene. Skjermet effektivt og sjanseløs ved 0-1 i undertall. 0-2 var en reprise, nummer tre en styring.

(terning 3) Backer: Johannes Johannesen (21) sto med sterke null i pluss/minus (på is v/forlengs-baklengs) og var solid igjen. Savn av trykk offensivt, det vil si effektive skudd - for styring og returer - fra distanse. Kaptein Jonas Holøs blekere enn vanlig. Ute av synk med Bonsaksen ved 0-3. Dennis Sveum inn etter 1. periode.

(Terning 2) Løpere: Tobias Lindström fikk en gedigen målsjanse etter 66 sekunder. Mathis Olimbs utvisning som medførte 0-1 var muligens billig dømt. Ken André Olimb største trussel offensivt. Pluss for nærkampspillet til flere, blant andre Ludvig Hoff og Kristian Forsberg. Jevnt over: Fikk ikke tak i pucken, klarte ikke å organisere gode angrep. 10 skudd på mål etter 40 minutter bekrefter det.

(Terning 3) Trener: Petter Thoresen matchet defensiv rekke med Roest, Kristiansen, Røymark mot danskenes NHL-rekke. Satte en liten støkk i vertene umiddelbart. Visste at Norge måtte få uttelling i overtallsspillet; første mulighet slumset Steffen Thoresen (utvist) bort. De neste gikk også skeis. Danmarks to første mål var identisk like. Danskenes nummer tre også da Norge var utvist og spilte i undertall. Søndag og mandag er det kampene om å unngå å rykke ned som gjelder.