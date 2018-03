Storhamar til NM-finale etter videodramatikk: – Jeg hadde tatt av meg slipset

Publisert: 23.03.18 23:03 Oppdatert: 23.03.18 23:32

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

ISHOCKEY 2018-03-23T22:03:19Z

(Storhamar-Frisk 3–2, 4–1 sammenlagt) Storhamar-trener Fredrik Söderström hadde tatt av seg slipset og gått i garderoben da han trodde Frisk Asker vant den femte NM-semifinalen. Så snudde alt.

Åtte minutter ut i den femte perioden falt avgjørelsen. Jacob Ludwig Berglund sendte et nesten fullsatt CC Amfi til himmels med sin matchvinnerscoring.

Men kun ti minutter tidligere var det Asker-fansen som trodde de hadde sikret nok en semifinale i NM-sluttspillet.

Kun sekunder etter at Frisk fikk overtallsspill i den fjerde perioden, lå pucken i mål for Asker-laget etter et skudd fra Oskar Nilsson. Men så startet dramatikken.

Dommerne tok en nærmere titt på scoringen og annullerte målet. De mente at pucken hadde gått i mål via hansken til T.J. Foster.

Fakta NM-sluttspillet, semifinale 5. kamp (best av 7): Storhamar – Frisk Asker 3-2 e.f. (2-1, 0-0, 0-1, 0-0, 1-0), sammenlagt 4-1 5747 tilskuere Mål: 1. periode: 0-1 (5.22) Mikkel Christiansen (Nick Pageau, Patrick Wall), 1-1 (15.26) Joachim Jensen (Josh Nicholls, Christian Larrivée), 2-1 (16.45) Lars Erik Hesbråten (Eirik Skadsdammen, Kjetil Martinsen). 2. periode: Ingen. 3. periode: 2-2 (56.49) Magnus Geheb (Pageau, Anders Bastiansen). Forlengning: 3-2 (88.07) Jacob Berglund (Mikael Zettergren, Nicholls). Dommer: Tor Olav Johnsen, Manglerud Star og Christian Persson, Ski. Utvisninger: Storhamar 3 x 2 min., Frisk Asker 3 x 2 min. Storhamar møter Lillehammer i NM-finalen.

– Jeg hadde tatt av meg slipset, jakken og slått tre ganger i døren i frustrasjon, sa en lettet Söderström til TV 2 om da han fikk vite at scoringen var annullert.

Han la også til at Steffen Thoresen hadde begynt å kle av seg i garderoben.

– Jeg tror ikke jeg har vært vitne til maken til dramaturgi i en hockeykamp før, sa TV 2s kommentator Jonas Bariås.

Selv var Foster usikker på om han i det hele tatt var borti pucken.

– De (dommerne journ.anm.) sa at pucken traff hånden min, men jeg har ikke sett reprisen. Avgjørelsen er tatt og det må vi bare leve med, sa han til TV 2.

Dermed måtte titalls hjemmesupportere finne plassene igjen etter å ha vært på god vei hjem. Og Storhamar holdt unna i undertall, og vant til slutt 4–1 i kamper.

Nå blir det lokaloppgjør mot Lillehammer, som vant 4–0 i kamper over Sparta Sarpsborg i sin semifinale.

– Man blir mest lettet når kampen pågår så lenge. Jeg har all respekt for Frisk som gjør en god bortekamp med kniven på strupen. Men de de siste minuttene, før vi avgjør, skaper vi mye, fortsatte Söderström.

Foran 5747 tilskuere startet det så bra for Frisk fredag kveld. Drøyt fem minutter ut i første periode sendte Mikkel Christiansen Asker-laget i føringen. Bare minutter senere bommet veteranen Anders Bastiansen da Frisk ble tildelt straffe.

Så snudde Storhamar kampen på et drøyt minutt. Joakim Jensen utlignet før Lars Erik Ljøstad Hesbråten sendte Storhamar foran til 2–1 etter første periode.

Frisk presset og presset på tampen av 3. periode etter at Storhamar ga fra seg initiativet. Magnus Geheb fikk styre inn utligningen etter 56.49.

– Vi kriger og fortjener det målet. Vi er ikke 4–1 dårligere enn Storhamar, sier Geheb til TV 2.

Halvannet minutt før full tid gjorde Victor Svensson alt selv og ble bare stoppet av målvakten. Dermed ble det spilleforlengelse.

Denne artikkelen handler om Get Ligaen

Ishockey