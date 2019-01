VM I MAI: Norges landslagskaptein har meldt forfall til firenasjoners turneringen i Østerrike neste uke, men er klar for VM i mai. Bildet er fra OL for ett år siden. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Landslagskaptein Holøs skal bli far – ferdig i klubblaget

Ishockeylandslagets kaptein Jonas Holøs (31) og forloveden venter sitt første barn hvert øyeblikk. Samtidig røper Norges back-bauta at han etter to sesonger er ferdig i sveitsiske Fribourg-Gottéron.

Publisert: 28.01.19 16:42

– Det blir ikke noe mer her, bekrefter Jonas Holøs overfor VG.

Etter lengre og kortere opphold i den svenske toppserien SHL, NHL og AHL i USA, og KHL i Russland, undertegnet han for snart to år siden en kontrakt med Fribourg-Gottéron i den sveitsiske toppligaen NLA.

Det gjenstår fortsatt 13 kamper av denne sesongens kamper i grunnserien, men klubben sportssjef har allerede – tre måneder før kontrakten hans utløper – gitt ham beskjed om at «de vil se etter en mer offensiv back».

– Jeg tok det ikke veldig tungt, selv om jeg kunne ønske at jeg hadde tatt den avgjørelsen selv, sier Jonas Holøs.

Han har meldt forfall til landslagets firenasjoners turnering i østerrikske Klagenfurt neste uke. Årsaken er at forloveden Ann-Magritt Lindemark Engøy har termin 10. februar. For fem dager siden trodde de at fødselen var i gang, men så skjedde det ikke likevel.

Etter å ha bodd atskilt i fire år, flyttet Ann-Magritt Lindemark Engøy fra Oslo til Sveits før jul. Paret har bestemt at de fortsatt vil bo i utlandet. Det vil si at Jonas Holøs, som opprinnelig kommer fra Get-ligaen-klubben Sparta i Sarpsborg , skal fortsette proffkarrieren utenfor Norges grenser.

– I alle fall neste år. Det er klubber som vil ha meg nå, men ingenting er klart når det gjelder neste sesong, sier Jonas Holøs.

Han mener at han denne sesongen har spilt mye bedre enn han gjorde den foregående. For Fribourg-Gottéron har det ikke gått fullt så bra. Klubben ligger for øyeblikket plassert utenfor sluttspill, på 10. plass av 12 lag i NLA. Åtte går til sluttspill.

PS! Ishockey-VM i Slovakia starter 10. mai. Norge innleder mesterskapet med gruppespill i Bratislava og møter Russland i den første kampen.