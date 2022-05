EN LEDER: Jonas Holøs, her fra fjorårets VM i Latvia, har vært en stadig viktigere brikke i det norske landslaget siden han kom inn i 2005.

Landslagskaptein Holøs mister Hockey-VM - veteranene faller fra

Den norske back-kjempen Jonas Holøs (34) har sett seg nødt til å kaste inn håndkleet før ishockey-VM i Finland. Trøbbel med kneet ble tungen på vektskålen.

Av Vegard Aulstad

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det forteller den mangeårige landslagskapteinen til VG.

Han har som kjent operert hånden i inneværende måned. Det kunne han taklet, men kneet hangler.

– Jeg har i tillegg til bruddet i hånden, tatt nye bilder av kneet. Der må det til en kikkhullsoperasjon. Det er for mye brusk igjen etter en tidligere operasjon, så det går i klem inne der. Det blir ikke bedre, så når jeg ikke har trent på is på tre og én halv uke så tror jeg ikke jeg har noe å bidra med denne gangen, forklarer Holøs.

Østfoldingen har spilt 15 VM og tre OL for Norge og blir dermed del av en celeber liste med veteraner som blir hjemme under årets turnering. Fra før har Patrick Thoresen (38) og Alexander Bonsaksen (35) droppet å bli med. Alle tre blir i stedet å se som eksperter i Viaplays studio under mesterskapet - sammen med deres tidligere suksesstrener på landslaget, Roy Johansen.

Noen «krise» tror ikke Holøs det blir, til tross for tunge frafall i garderoben.

– Jeg syns egentlig det ser lovende ut. De slo Slovakia på straffer i går (torsdag) og har beseiret Sverige i oppkjøringskamp. Hadde du spurt meg for to år siden så hadde jeg vært bekymret, men det er jeg ikke nå. Det er mange som «slår» bra fra seg.

– Det er ikke landslaget som betaler lønningene i hverdagen, så jeg må bruke hodet nå for å kunne fortsette karrieren litt til.

Etter 14 sesonger i utlandet, med erfaring fra NHL, sveitsisk liga, tysk og svensk topphockey - vender 34-åringen hjem til norsk ishockey neste sesong. Med spill for moderklubben Sparta.

– Det blir veldig moro. Det er et slagkraftig lag, det viste de i år med å ta NM-gullvinner Stavanger Oilers til sju kamper (i semifinalen). Jeg håper å kunne bidra til at vi tar enda et steg.

Han trosset tilbud fra utlandet for å returnere til Norge. En avgjørende faktor for klubbvalget ble det gode forholdet til trener Sjur Robert Nilsen, som også har vært assisterende trener på landslaget for Holøs.

– Jeg vet hva jeg får. Sjur er tøff, med harde treninger - men han kan hockeybiten svært godt.