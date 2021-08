Klare for OL-billettfinale - skadet Zucca usikker

JORDAL AMFI (VG) (Norge-Slovenia 7–4) Mats Zuccarello satte inn et lekkert straffeslag før veteranene Mathis Olimb og Mats Rosseli Olsen scoret Norges femte og sjette mål. Dermed vil ishockeylandslaget være klar for sitt fjerde OL på rad med seier over Danmark søndag.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mats Zuccarello spilte ikke siste tredel av kampen, ifølge landslagssjef Petter Thoresen (60) fordi han fikk kjenning av en skade. Etter samråd med Norges lege ble det bestemt at Zucca ikke skulle «provosere» skaden ytterligere.

– En fornuftig avgjørelse, sier Thoresen.

På spørsmål om Norges stjernespiller vil bli spilleklar til finalekampen mot Danmark, svarer Thoresen at han tror sjansen for det er hundre prosent - før han tilføyer at han ikke er sikker.

Den samme usikkerheten gjelder for Patrick Thoresen, som hittil ikke har spilt i OL-kvalifiseringen.

– Vi krysser fingrene for at begge kan spille, sier han.

– Hvis jeg skal skyte fra hofta, vil jeg si 50/50, svarer Andreas Martinsen på spørsmål om hva han mener seiersjansen mot danskene er - etter at han har uttalt at laget de har nå er det beste de noen gang har hatt.

– De har et lite overtak spiller for spiller. Men det er én kamp som skal spilles. Vi vil gjøre alt for å klare det, tilføyer han.

Christian Kåsastul (24) scoret sitt andre mål for kvelden da han sørget for 7–4 fire minutter før slutt, etter målgivende pasninger fra Andreas Martinsen og Michael Haga.

Petter Thoresens mannskap måtte i praksis slå Slovenia for at siste kamp i OL-kvalifiseringen søndag - Norge-Danmark - skulle bli en finale om retten til å få delta i Beijing-OL om seks måneder.

– Det er bare sinnssykt deilig å spille for publikum igjen. Det er spesielt å spille landskamp på hjemmebane som virkelig betyr noe. Utrolig morsom kveld, sier Martin Røymark til TV 2.

JUBEL I BOKSEN: Mats Zuccarello mottar lagkameratenes hyllest etter sitt straffeslagsmål til 4–2 i andre periode i OL-kvalifiseringskampen mot Slovenia.

– Det var sykt trykk i starten, så klarte vi å slippe dem inn i kampen to ganger. Da er det ekstra deilig å ta hjem seieren, oppsummerer Røymark.

Slovenerne med NHL-superstjernen Anže Kopitar (34) tapte sin åpningskamp 3–4 for Danmark. Slovenias siste kamp er mot gruppens desidert svakeste lag Sør-Korea, i gruppespillets nest siste oppgjør søndag. Norge åpnet OL-kvaliken med 4–1 over Sør-Korea, Danmark slo koreanerne 11–1 lørdag ettermiddag.

Norge, uten sine skadete veteraner Jonas Holøs (34) og Patrick Thoresen (37), fikk en drømmeåpning. Jan Drozg pådro seg en utvisning allerede etter tre sekunder. Mats Zuccarello (33) tok hånd om taktstokken og hockeygutta tok nesten ledelsen i overtallsspillet.

Slovenias keeper Gasper Kroselj holdt Norge unna livet, men kun for en stakket stund. Martin Røymark gjorde 1–0 etter seks minutter, på en slags egen retur - og tre minutter senere sto det 3–0 etter scoringer av Christian Kåsastul og Ken André Olimb.

Det siste til og med i undertallsspill fire mot fem da Erlend Lesund satt utvist, og etter at Kroselj hadde overlatt sisteskansejobben til tidligere Storhamar-keeper Luka Gracnar.

Men så gikk det slik det gjerne pleier å gå. Med tre måls ledelse trodde hockeygutta det skulle gå an å ta det litt med ro, og ble tatt på sengen. Slovenia reduserte to ganger i løpet av halvannet minutt. Andre gang smokket Robert Sabolic pucken inn bak Henrik Haukeland i Norges mål, fremspilt av rekkekameratene Drozg og Kopitar.

Andre periode startet i forvirringens tegn, i regi av hoveddommerduoen. Først ble Henrik Haukeland utvist, av tilsynelatende uforståelig årsak. Deretter ble Ken André Olimb felt i en posisjon som tilsa slovensk utvisning - men ifølge kamplederen kvalifiserte for straffeslag.

Det ekspederte Mats Zuccarello på «Zucca-vis».

Frekk som - tja, Mats Zuccarello - bremset han opp foran Luka Gracnar - og skjøv så å si i slow motion pucken langs isen mellom bena på Slovenias keeper.

Senere var Norges eneste NHL-spiller nær ved å sette inn 5–2, før han på lekkert vis spilte frem Thomas Valkvæ Olsen «på» Gracnars venstre stolpe - og det igjen kunne ha blitt norsk tremåls ledelse.

Det var imidlertid kaptein Mathis Olimb (35) som skulle få æren av å sette den berømmelige spikeren. Ken André Olimb (32) gravde på varemerke-vis pucken ut fra høyre rundvant i Slovenias forsvarssone, og spilte den frem til storebror på «lengste stolpe».

– Jeg synes vi gjør en kjempematch, sier Ken André Olimb.

NUMMER SEKS: Mats Rosseli Olsen fra svenske Frölunda jubler for sin scoring som ga Norge 6–2 i andre periode.

Halvannet minutt senere lå brødrene bak rekkekamerat Mats Rosseli Olsens 6–2. Da burde det hele vært vel i havn, men Slovenia startet siste ordinære periode i rakettfart og reduserte to ganger på rappen - igjen. Denne gangen i løpet av 45 sekunder, ved Sabolic - i overtallspill fem mot fire - og Kristjan Cepon.

Så ble Andreas Martinsen utvist, og da var det - med 13 minutter igjen - fare på ferde. Den ble avverget, om enn med hjertet i halsen sett med norske øyne.

Ps! Norge slo Danmark 5–3 i den avgjørende kampen da de i Jordal Amfi i 2009 kvalifiserte seg for Vancouver-OL. I september 2016 ble Petter Thoresens landslag klar for OL 2018 etter 2–1 over Frankrike i siste kamp samme sted.