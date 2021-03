BISTÅR NARVIK HOCKEY: Advokat Per A. Flod avbildet i en rettssak i Oslo i 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB

Flod jobber med Narvik Hockeys ankesak: − Besynderlig

Advokat Per A. Flod (69) mener Norges Ishockeyforbunds beslutning om å sende Narvik Hockey ned én divisjon er i strid med forbundets egne regler.

Av Per Opsahl

– Narvik Hockey har blitt dømt ned etter et vedtak i forbundet – på tvers av anbefalingen fra Norsk Topphockey og administrasjonen i ishockeyforbundet, sier Flod til VG.

Det er fem dager siden det ble klart at laget ikke får spille i Fjordkraft-ligaen neste sesong. Toppdivisjonen i norsk hockey utvides ikke til 12 lag. Dermed må Narvik ned samtidig som Ringerike rykker opp. I dag annonserte klubben at Flod skal bistå klubben i arbeidet.

– Vi er vel det eneste landet i verden som har gjort det på denne måten. Det er besynderlig, mener Flod.

Narvik rykker altså ned til tross for at klubbenes organisasjon Norsk Topphockey, og forbundets egen administrasjon ikke ville sende Narvik ned. Ishockeyforbundet vedtok i september i fjor kriteriene for avgjørelsen om eventuelle opp- og nedrykk. Et av punktene har følgende innhold:

«I enkelt serie spiller hvert lag 1 kamp mot hvert av de øvrige lag. I dobbelt serie 2 kamper mot hvert av de øvrige lag, en hjemme og en borte.»

Narvik har møtt bunnlaget Grüner bare én gang i årets sesong. Grüner havnet foran Narvik på tabellen på grunn av prosentberegningen forbundet har brukt.

Det er avisen Fremover som omtalte dette først, og fått følgende kommentar fra hockeypresident Tage Pettersen om saken:

– Det får bli en jobb som ankeutvalget må vurdere, sa Pettersen til Fremover i forrige uke.

– Det er ingen grunn til å kommentere saken. Nå får de utarbeide anken innen fristen (torsdag 8. april), og så får ankeutvalget gjøre jobben sin, skriver Pettersen i en SMS til VG.

Flod oppsummerer den spesielle saken slik:

– For å si det rett ut er det et merkelig vedtak.

– Én ting er det rettslige, som jeg skal begrunne i anken, men hvordan man har fattet et forbundsstyrevedtak og gir det en tolkning – på tvers av det vedtatte reglementet er veldig merkelig. Jeg kan ikke se at det er hold i det, legger Flod til.

Han mener at spørsmål om hvem som ender på opprykk og nedrykk skal skje på banen, og ikke på skrivebordet.

– Det er mange rettslige, taktiske og ikke minst skjønnsmessige sider jeg reagerer ganske sterkt på. Jeg noterer meg også at det er flere som reagerer, her i landet og internasjonalt, sier Flod, som har 40 års erfaring som advokat.

Venter svar 16. april

– Hvor god sak vil du si at du har her?

– Enten man skal i retten eller noe vedtas, så er det et lotteri. Du kan få mange eller få lodd, men det er alltid noen på den andre siden uansett hvor god sak man mener man har. Jeg håper og tror at ankeutvalget ser på de juridiske svakhetene, og det jeg vil si er direkte feil som er begått av forbundsstyret.

Daglig leder i Narvik Hockey, Cesilie Markussen, ønsker ikke å si noe mer om saken så lenge den skal behandles av ankeutvalget.

– Vi har fått signaler om at ankeutvalgets behandling vil være klar rundt 15.-16. april. Frem til da har vi ikke noe mer å si, forklarer Markussen til VG.

