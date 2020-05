Her er Hockey-Norges Trondheim-drøm

Her er drømmeanlegget som norsk ishockey håper skal sette sporten på kartet i Trondheim og skape grunnlag for et snarlig og varig comeback for et toppserielag på is i idrettsbyen.

Nå nettopp

– Det er ikke en uoppnåelig drøm, men et realistisk svar på et behov. Dette er noe vi virkelig ønsker, og dette er nøkkelen til å få tilbake Bergen og Trondheim i toppen av norsk ishockey, sier ishockeypresident Tage Pettersen – som også sitter på Stortinget for Høyre.

– Vi har et brennende ønske om at det spilles ishockey der folk bor. Dette er en klok måte å nå målet om økt interesse på, ved at tusen nye gutter og jenter får tilgang til isflater, sier Tore Christiansen.

Den profilerte Stavanger Oilers-sjefen – nylig innvalgt som styremedlem i Norsk topphockey NTH – viser til at antall aktive i aldersbestemte klasser i hans klubb har økt fra i praksis null til dagens 1479 siden den for få år siden fikk to flere isflater tilknyttet Dnb Arena.

les også Ishockeyen mister fem millioner: Risikerer seriestart uten ligasponsor

Sammen holdt de to for et halvt år siden innlegg om behovet for isflater under tak for bystyret i Trondheim. De røper at Trondheim ved snarlig endrede lisensregler kan bli tildelt wild card for et lag i toppserien – uten nødvendigvis å måtte kvalifisere seg på ordinært vis – når Norsk topphockey og forbundet etter alt å dømme snart kommer til enighet om partenes nye samarbeidsplan. Den kan bli vedtatt på det utsatte (fra juni) forbundstinget i oktober.

75 PROSENT: Hvis anlegget blir realisert, vil det bety en økt istid-kapasitet for barn og unge på 75 prosent i Trondheim, hevder planleggerne. Foto: Illustrasjonsfoto, Frode Storesund

– Vi er villig til å strekke oss langt for å få opp lag fra Bergen og Trondheim. Dette er nøkkelen, slår ishockeypresident Tage Pettersen fast med tanke på «drømmeanlegget» som angivelig vil gi barn og unge 75 prosent mer istid og toppserie-comeback for – i dette tilfellet – trønderhockeyen.

Planene for det gedigne ishall-anlegget på den såkalte Tiller-tomten, myntet på bredden, er utarbeidet av «Region Midt» i Norges Ishockeyforbund, ved leder av anleggskomiteen, Frode André Sørensen Storesund (44) – to år etter at ishockeyfolket i byen faktisk feiret med kake at formannskapet i kommunen vedtok å faktisk bygge en ny ishall.

les også Storhamars nye trener: Corona-krisen forsterker utryggheten

I det sivile er han ansatt som senioringeniør i Kongsberg Gruppen og jobber med elektronikk i satellitter. Det er fristende å omtale familiefaren, med ishockeyspillende barn (datter 16/sønn 12) og svensk kone, som rakettforsker. Det rekker lenge med «brennende ønske om endelig å legge til rette for ishockey som bredde- og toppidrett i hjembyen».

– Dette er ingen ny idé. Det har vært snakk om ishall på denne tomten i 30 år, og det er bygd én ny ishall i Trondheim de siste 30 årene (1989 på Dalgård). Vi har gått til det skritt å lage et ferdig forslag, sier Frode André Sørensen Storesund om videoen i regi av ishockeyens «Region Midt».

les også Slik vil de løfte norsk hockey til nye høyder: – Det må tas noen tøffe valg

TILLER-TOMTA: Slik ser planleggerne for se at isanlegget kan se ut, beliggende på den såkalte Tiller-tomten. Foto: Illustrasjonsfoto, Frode Storesund

Trondheim har tre isflater under tak: Leangen ishall (ferdig 1977), tilhørende ungdomshall (2007) og «utebanen» på Dalgård/Byåsen.

Frode André Sørensen Storesunds datter har typisk bestemt seg for å flytte til Örnsköldsvik for å gå på ishockeygymnas, for å kunne spille på et høyere nivå – den svenske toppserien SDHL.

På spørsmål om 185 millioner er realistisk pris for senteret for is-idretter på den såkalte Tiller-tomten i Trondheim – det nye hoppanlegget i byen vil koste en halv milliard og Nye Jordal i Oslo antagelig rundt en milliard – viser han til lignende «smarte» prosjekter i Sandefjord og Molde, samt anlegg han og Trondheims-kollegene har studert ved reiser til Luleå og Skellefteå over grensen.

Slik ser Nye Jordal ut – forventet åpning høsten 2020, etter to års utsettelse og med oppgitt budsjettramme 694 millioner i 2018:

Publisert: 06.05.20 kl. 10:18

Mer om Vintersport Ishockey Trondheim

Fra andre aviser