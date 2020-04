VARSKU: Storhamar-kaptein Patrick Thoresen (36) er norsk ishockeys mest meritterte spiller med blant annet to russiske mesterskapstitler. Bildet er tatt til VGs ishockeymagasin for halvannet år siden. Foto: Klaudia Lech

Thoresen frykter for norsk ishockeys fremtid

Patrick Thoresen (36) er redd for fremtiden til norsk ishockey hvis ventet svakere økonomi fører til svekket sportslig satsing i klubbene. Storhamar skal ha tapt minst fem millioner i inntekter som følge av at sluttspillet ble avlyst.

– Da kan vi like gjerne gi opp, det vil være å kaste alt vi har bygd opp i dass. Da tror jeg norsk ishockey fort vil være nærmere C-gruppen enn A-gruppen i VM, svarer en av norsk ishockey beste spillere gjennom tidene på spørsmål om konsekvensen hvis for eksempel Storhamar må gå tilbake til å trene på ettermiddagene i stedet for dagtid, som nå.

Det siste var for tre år siden et krav fra Patrick Thoresen for å vende tilbake til moderklubben etter 16 år som proff i en rekke klubber i USA, Canada, Russland, Sverige og Sveits.

– Det nytter ikke å komme på trening etter å ha vært syv timer på jobb. Fire-fem timer som snekker eller rørlegger etter trening, som mange er nå, er OK. Men ishockey må være din arbeidsgiver nummer én, forklarer han.

Hamar-klubben ble reddet fra konkurs for syv år siden. Siden har alle pilene pekt oppover. Storhamar har vært en publikumsvinner og gjort suksess på isen, blant annet ved å vinne serien og bli norgesmester - samt oppsiktsvekkende gode resultater i Champions Hockey League.

Under et medlemsmøte onsdag kveld la imidlertid klubbledelsen frem dystre tall for sesongen 2019/20, som brått ble avsluttet ved at Norges ishockeyforbund besluttet å skrinlegge det for forestående økonomisk lukrative NM-sluttspillet på grunn av corona-virusets utbrudd.

Klubbens styreleder Truls Røise sier til VG at seriesølvvinner Storhamar kan ha gått glipp av fem til seks millioner kroner i inntekter på grunn av det, og viser til historiske fakta og tall som beregningsgrunnlag.

Den nylig avsluttede sesongens budsjett viser en total minus på drøyt 4,3 millioner kroner. Personalkostnadene på 17,5 millioner, hvor av 13 millioner til toppserielagets spillere og trenerehar vært mindre enn budsjettert.

Nå er det medlemmene som under årsmøtet 23. april skal stemme over Hamar-klubbens skjebne.

– Vi jobber som om vi skal spille i Get-ligaen (toppserien) neste sesong. Vi kommer til å kjøre med et helt annet, nøkternt budsjett, sier styreleder Truls Røise, og hevder at de tar med seg et underskudd på én million inn i neste sesong.

Storhamars nye sportssjef, tidligere spiller Joakim Jensen, sier til VG at han jobber med å sette sammen et lag innenfor rammene han har fått.

Patrick Thoresen, klubbens toppscorer og desidert beste målpoeng-sanker, tror også at Storhamar blir å finne Get-ligaen sesongen 2020/21. Selv har han ikke tatt standpunkt til om han vil fortsette i Hamar-klubben.

– Mange andre klubber vil også få det tøft, ikke bare Storhamar. Lønningene skal kraftig ned. Vi er veldig preget av situasjonen, sier Patrick Thoresen.

