GODE VENNER: Mats Zuccarello og Henrik Lundqvist er gode venner, etter at de spilte sammen i cirka et tiår i New York Rangers. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Zuccarello går hardt ut mot gamleklubben: – Respektløst

Mats Zuccarello (32) reagerer sterkt på hvordan New York Rangers behandler superstjernen Henrik Lundqvist (38).

Lundqvist (38) er en av ishockeyens største stjerner, etter en 15 år lang og imponerende karriere for New York Rangers i NHL. Denne sesongen er svensken imidlertid blitt frosset ut av klubbledelsen. En ny og kommende superstjerne – Igor Sjestjerkin – har overtatt som førstevalg.

– Hvis Lundqvist og vi hadde klart å vinne Stanley Cup i 2014, da vi var i finalen, hadde Lundqvist vært den største legenden i Rangers’ historie. Det mener jeg. Nå ser du at det å være snill mot en klubb, eller ta mindre lønn fordi du er lojal, viser seg å bare være tull, sier Zuccarello til VG.

Rangers-ledelsen har valgt å gi Lundqvist rollen som tredjekeeper, trolig i et forsøk på å presse svensken til å forlate klubben ett år før hans dyre kontrakt utløper.

– Det er respektløst. Han begynner å bli eldre, ja, og de har en annen god keeper, men da kunne de latt ham spille de kampene Sjestjerkin ikke spiller, mener Zuccarello.

Selv hevder klubbledelsen at Sjesterkin og Alexandar Georgijev ble foretrukket på sportslige prestasjoner.

– Lundqvist forstår situasjonen og har håndtert den godt. Han er proff og kjenner situasjonen vår. Hvis du spør ham, vil han spille hver kamp, akkurat som alle spillere vil. Og Georgijev har spilt godt, la oss ikke glemme det, sa trener David Quinn ifølge SNY i mars.

– Hårreisende

Zuccarello la før coronapausen merke til at eks-klubben ga fordelaktige kamper til Sjestjerkin eller Alexandar Georgijev, mens Lundqvist måtte sitte inaktiv i ukevis før han ble sendt kamprusten ut i matcher mot topplag.

– Det er helt hårreisende at han blir behandlet på den måten. Hadde noen som helst trodd at dette skulle skje Henrik Lundqvist? Ingen, sier Zuccarello oppgitt.

– Jeg hadde aldri trodd at det skulle skje meg, heller. I mine øyne skulle jeg avslutte karrieren i Rangers. Det tror jeg Henke ville, også. Alt skulle bli fint og flott, men så ombestemmer ledelsen seg, og da er du ikke verdt en dritt.

Selv dro Zuccarello mot sin vilje fra New York for et drøyt år siden. Først til Dallas Stars, i siste del av sesongen 2018/19, før han i juli 2019 signerte en femårskontrakt med Minnesota Wild verdt seks millioner dollar per år.

– Mange kritiserer meg kanskje for at «Nå går han etter pengene». Nei, jeg gikk etter lengden på kontrakten, sier Zuccarello.

For Zuccarello betød tilbudet om fem år at han virkelig var ønsket av Wild.

– Alle lag i NHL kan i løpet av en femårsperiode vinne Stanley Cup. Jeg tenkte på hvor det ville være kult å spille. Minnesota er et Hockey-Mekka, forklarer 32-åringen.

Zuccarello erkjenner også at beslutningen delvis var farget av den «såre» avskjeden med Rangers. Han ville spille for et lag i en annen avdeling, slik at antall kamper i Madison Square Garden ble færrest mulig.

– Det holder med én. Det merket jeg denne sesongen. Det var veldig følelsessterkt.

Treg start i ny klubb

Begynnelsen i Minnesota har vært utfordrende. Paul Fenton, manageren som var så ivrig etter å hente Zuccarello til klubben, fikk sparken før nordmannen rakk å lande i St. Paul på sensommeren 2019. Laget kom tregt ut av startblokkene i oktober, med seks tap på sine sju første kamper, og Zuccarello slet med å produsere målpoeng.

Da ligaen tok coronapause den andre uka i mars, sto nordmannen med 37 poeng på 65 kamper. Det blekner sammenlignet med hans 40 poeng på 48 kamper sesongen før.

I midten av februar fikk trener Bruce Boudreau sparken, og Dean Evason overtok.

– Jeg følte at jeg kanskje ikke ble brukt på den måten som får det beste ut av meg. Samtidig var ikke jeg god nok, heller. Jeg var kanskje litt for avventende, erkjenner Zuccarello.

Kommunikasjonen mellom Zuccarello og Boudreau var omtrent ikke-eksisterende.

– Jeg følte ikke at han hadde satt seg inn i hvem jeg er og hva jeg har gjort. Det var litt frustrerende, men samtidig er dette en del av gamet. Du må lære deg å håndtere det. Jeg trives uansett veldig bra i Minnesota, og følte at det kom seg utover i sesongen.

NYTT SAMARBEID: Sander Sagosen har inngått en avtale med SMG, agentselskapet som Mats Zuccarello eier sammen med Kevin Skabo og Harald Olavsen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Samarbeider med Sagosen

Da idrettsverdenen trykket inn pauseknappen, valgte Mats Zuccarello å reise tilbake til Norge.

– Jeg er veldig glad for at jeg dro hjem, konstaterer han.

Nå bruker han den ledige tiden på Zuccarellostiftelsen og managementselskapet SMG, som han eier sammen med sin manager Kevin Skabo og Harald Olavsen. SMG inngikk nylig en avtale om å representere håndballstjernen Sander Sagosen.

– Vi har masse prosjekter på gang. Jeg prøver å få inn noen ambassadører for stiftelsen. Der har vi fått inn skuespilleren Thomas Hayes, og vært i dialog med Viktor Hovland, som ønsker å bidra litt. Når jeg først er hjemme, jobber jeg så godt jeg kan. Vi ønsker å gjøre stiftelsen bedre kjent i Norge, for den er der for å hjelpe barn og unge. Forhåpentlig vil næringslivet også være med, avslutter Zuccarello.

