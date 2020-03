CORONA-LØSNING: Patrick Thoresen trener i kona Monicas treningsstudio bak familiens hus i Hamar. Bildet er fra under VM i Slovakia i mai i fjor. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Patrick Thoresen (36) vil satse mot 2022-OL

Patrick Thoresen (36) er usikker på skjebnen til sitt klubblag Storhamar. Men en av norsk ishockeys største stjerner gjennom tidene røper at han går inn for å spille for Norge i sitt fjerde OL om to år.

– Jeg har helt klart lyst til å satse mot et nytt OL. Hvis vi kvalifiserer oss i slutten av august, er det naturlig å legge en toårsplan mot neste OL. Da blir det det store målet, sier han til VG.

Norge skal etter planen møte Danmark, Sør-Korea og Slovenia i OL-kvalifisering på hjemmebane 27. til 30. august. Vinneren av gruppespillet er klar for vinter-OL i Beijing i februar 2022.

– Det ville være heftig å få med seg ett til. Overraskende nok har vi kvalifisert oss for tre strake. Fjerde gang hadde vært helt rått. Det er på en måte siste sjanse for «den gylne generasjon», tilføyer han med henvisning til blant andre Mats Zuccarello (32), Mathis Olimb (34), Martin Røymark (33) og Alexander Bonsaksen (33).

Patrick Thoresen, som fyller 37 år i november, VM-debuterte for 16 år siden. Han har deltatt i tre strake OL-turneringer og spilt for klubber i verdens beste liga NHL, svensk topphockey, sveitsisk, østerriksk og ikke minst er han blitt to ganger russisk mester.

De tre siste sesongene har han spilt for publikumsmagneten Storhamar, som er i økonomisk krise - forsterket av coronaepidemien og avlysningen av NM-sluttspillet.

Overfor VG hevder han ikke å ha tenkt spesielt mye på ishockey siden den brått tok slutt for tre uker siden og alle spillerne ble permittert. Deretter ble VM i begynnelsen av mai avlyst. Patrick Thoresens plan var å spille for Norge under faren, landslagssjef Petter Thotresen (58), i Zürich.

Kontrakten hans med Hamar-klubben går ut 30. april.

På spørsmål om han, i Storhamars situasjon, ved en ny kontraktsforhandling vil kreve markedspris for sine ytelser på isen eller en symbolsk sum på for eksempel én krone og femti øre, svarer han at han heller ikke har tenkt over det. Det får ta den tiden det vil ta, og han «får høre hva de tenker».

– De har nok å stri med som det er nå. Foreløpig er det vel bare syv til åtte spillere som har signert kontrakter som gjelder for neste sesong. Ledelsen skal ikke bare sikre klubben, den må sikre seg spillere også, sier Patrick Thoresen.

PS! Patrick Thoresens far Petter har spilt fem OL-turneringer: 1980, 1984, 1988, 1992 og 1994.

Publisert: 27.03.20 kl. 14:22

