Storhamars Robin Dahlstrøm ble matchvinner borte mot Ringerike etter forlengning. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Storhamar topper foran Vålerenga etter sliteseier

ISHOCKEY 2018-10-11T19:37:30Z

(Ringerike-Storhamar 0–1) Storhamar slet borte mot nykommer Ringerike. Men etter at Robin Dahlstrøm avgjorde i spilleforlengelsen topper de også tabellen.

NTB

Publisert: 11.10.18 21:37

Storhamar ligger nå først på tabellen i Eliteserien etter at de har spilt 11 kamper. Det gjør de foran Vålerenga som har like mange poeng, men som imidlertid har en kamp mindre spilt.

Det har vært en bra uke for Storhamar til tross for at brødrene Thoresen fikk straff for en episode under kampen mot Stavanger Oilers sist helg . Der vant de kampen. Deretter fulgte de opp med en sterk borteseier mot tsjekkisk motstand i Mesterligaen og deretter dro de i land seieren i torsdagens seriekamp.

Det ble et målfattig oppgjør mellom nummer to og nummer åtte på tabellen i hockeyens eliteserie. Ringerike fortsetter å imponere og «stjele» poeng mot sine mer meritterte motstandere. Torsdag tok de ett poeng mot regjerende mester Storhamar.

Hamar-laget på sin side tok to poeng og overtok igjen tabelltoppen fra Vålerenga med én kamp mer spilt.

Storhamar, som måtte spille uten de utestengte brødrene Patrick og Steffen Thoresen, sto fram som en blek utgave av seg selv i bortekampen mot Ringerike. Laget kom fra seier i mesterligaen, men klarte ikke å overliste hjemmelagets 18 år gamle Henrik Fayen-Vestavik. Han reddet samtlige Storhamars 27 forsøk etter ordinær tid.

Lillehammer tok en solid 4-0-seier over Sparta. Det var lagets fjerde seier på rad. Sparta-målvakt Jens Kristian Lillegrend hadde ikke sluppet inn en eneste puck på de tre siste kampene. Tre og et halvt minutt ut i annen perioden klarte Lillehammers Kevin Dineen å sprekke nullen. Justin Hickman økte til 2–0 kort etter, mens Austin Cangelosi økte til 3-0 før midtperioden var omme.

Joey Benik økte til 4-0 i tredje periode, og dermed fikk gjestene fra Sparta en tung tur hjem til Sarpsborg.

Stjernen trakk det lengste strålet hjemme mot Manglerud Star med 3–2. Laget ledet tre ganger i kampen. Først ved Michael Eskesen og så ved Daniel Trnavsky og til slutt ble Joachim Sundelius matchvinner. Mathias Trygg sto for Manglerud Stars mål underveis i kampen.

Målvakten Kris Joyce og backen Curt Gogol fikk torsdag sine lisenser godkjent og kunne spille på rekordtid mot Stjernen. Førstnevnte gikk rett inn i målet ettersom både Mike Morrison og Mikkel Wik er skadd.

Etter tapet økte avstanden opp til en kvartfinaleplass til tre poeng for tabelljumbo MS.