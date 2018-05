ELITE-SPILL? Narvik-spillerne i en timeout i opprykkskampen mot Ringerike. Foto: Jostein Magnussen

Narvik tilbys hockey-plass – men krever hjelp til reiseutgifter

10.05.18 19:40

HERNING/OSLO (VG) Styret i Norges Ishockeyforbund har bestemt at Lørenskog ikke får lisens til å spille i toppserien neste sesong. Narvik er tilbudt plassen i GET-ligaen neste år – men vet ikke om de har råd til å takke ja. Og Lørenskog har ikke gitt opp håpet.

Klubben på Romerike har 14 dager til å anke avgjørelsen.

– Vi kommer sikkert til å anke. Det økonomiske grunnlaget har aldri vært bedre, sier Lørenskog-trener Kenneth Larsen til VG.

Narvik skal ha et styremøte mandag der de vil bestemme konkret hva de vil kreve av ishockeyforbundet for å kunne spille i den øverste ligaen, men allerede nå sier styreleder Stig Winther til VG:

– Det må komme noen endringer for at vi skal kunne si ja. Det handler om reisefordeling og kampoppsett.

– Når det nordligste laget befinner seg på Lillehammer, og det er bare Stavanger som eventuelt krever en flytur, er det kanskje ikke noe behov for reisefordeling. Men vi rekker ikke hjem etter en eneste kamp vi skal spille, sier Stig Winther.

– I så fall vil dere ønske å spille for eksempel to kamper på Østlandet på en tredagers tur?

– Det er noe av det som kunne være aktuelt ja. Vi må diskutere med forbundet hva som er mulig. Og så må vi selv finne ut hva som må til for at vi skal kunne si ja.

– Men dere har lyst?

– Vi har veldig lyst, gliser Stig Winther.

Aldri har noe lag nord for Trondheim spilt i den øverste ligaen i ishockey. For tiden er det ingen lag nord for Lillehammer. Og Stavanger er det eneste laget fra Vestlandet. Innlandsfylkene og Østfold er to kraftsenter i Ishockey-Norge. Storhamar vant årets NM-gull etter finaleserie mot Lillehammer.

Generalsekretær Ottar Eide sier til VG at Lørenskog i sin søknad til lisens ikke oppfylte kravene til klubblisensutvalget, og at styret i Norges Ishockeyforbund på den bakgrunn fattet vedtaket om ikke å gi klubben lisens. Ishockeyforbundets administrative sjef sier også at Lørenskogs bakgrunn når det gjelder økonomiske er årsak til beslutningen.

Lørenskog kan anke avgjørelsen til appellutvalget innen 14 dager. Ottar Eide understreker imidlertid at forbundsstyret nå har nektet klubben lisens for å spille i GET-ligaen.

Kenneth Larsen sier at Lørenskog kommer til å gi ishockeyforbundet en handlingsplan for hvordan de skal kunne gjennomføre 2018/19 i den øverste ligaen.

Narvik Eagles vil få litt tid til før klubben må bestemme seg for om den vil overta plassen til Lørenskog i toppserien.

