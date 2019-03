Frisk/Asker er klar for finalen: – Jeg ble rørt

(Frisk/Asker-Vålerenga 4–3 totalt 4–2) Frisk/Asker møter enten Storhamar eller Stavanger Oilers i NM-finalen i ishockey.

Det er klart etter søndagens 4–3-seier i sudden death mot Vålerenga. Det betyr at Frisk/Asker har vunnet 4–2 i kamper.

Seiersmålet kom ved Kyle Bonis etter pasning fra Petter Kristiansen. Da var det gått 5.13 minutter av forlengelsen.

– Det var sykt digg at den satt, sa Kristiansen til TV 2.

– Vi har fått inn et grunnspill som sitter. Jeg synes det er det beste laget som vinner, fortsatte Frisk-helten.

Frisk-trener Jan André Aasland (29) overtok som sjef ved juletider. Han var emosjonell etter triumfen:

– Det er mye følelser som skal ut. Jeg ble ordentlig rørt når denne gjengen klarte å ta seg til finalen, sier han til VG.

– Vi var vel ikke akkurat favoritter før denne semifinalen. Vålerenga hadde slått oss i seks av seks seriekamper. De fleste holdt nok dem som favoritter. Men innad i laget hadde vi troen på at vi kunne slå dem ut, fortsetter Aasland.

Vålerenga lå under 3–1 etter første periode, men kom sterkt tilbake og utlignet til 3–3 - slik at det ble sudden death. Først reduserte Tobias Linström til 3–2, deretter utlignet Stefan Espeland.

– Jeg synes det er fortjent at vi klarer å utligne. Vi trykker på siste del av 2. periode og i 3. periode, sa Espeland på TV 2-sendingen.

Frisk/Asker var i finalen også for to år siden, men den gang ble Stavanger Oilers for sterke.

– Nå får vi se hvem som kan ta ferie og hvem som går videre, sa VIFs Shampo før sudden death.

Mandag er det sjette kamp også i den andre semifinalen, der Storhamar leder 3–2 over Oilers.

– Det blir spennende. Uansett om vi møter Storhamar eller Stavanger, så kommer vi fortsatt til å ha underdog-stempelet. Men det kan passe oss å slå nedenfra, sier trener Jan André Aasland til VG.

– Det er ett fett hvem vi møter, sier Petter Kristiansen til TV 2.

Vålerenga vant grunnspillet i ishockey og valgte å møte Frisk/Asker.

Frisk Asker – Vålerenga 4-3 e.f. (3-1, 0-0, 0-2, 1-0), sammenlagt 4-2.

2026 tilskuere. Mål: 1. periode: 0-1 (6.35) Tobias Lindström (Mats Trygg, Stefan Espeland), 1-1 (10.16) Kyle Bonis (Viktor Granholm, Garreth Thompson), 2-1 (12.08) Sebastian Johansen (Bonis), 3-1 (13) Mikkel Seiergren Christiansen (Anders Bastiansen, Hampus Gustafsson). 3. periode: 3-2 (43.44) Lindström (Trygg, Filip Gunnarsson), 3-3 (54.32) Espeland (Oskar Ekelund). Forlengning: 4-3 (65.13) Bonis (Petter Kristiansen).

Dommere: Tommy Søstumoen, Storhamar og Owe Lüthcke, Ringerike. Utvisninger: Frisk Asker 7 x 2 min. Vålerenga 6 x 2 min.

VIF-MÅL: Tobias Lindström jubler over scoring mot Frisk/Asker søndag. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Publisert: 31.03.19 kl. 21:25 Oppdatert: 31.03.19 kl. 22:01