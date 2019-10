«BÅNN»: Vålerenga-trener Roy Johansens beskrivelse av dommerteamet. Foto: Fredrik Hagen

Roy Johansen raste mot dommeren etter tap for Oilers

(Stavanger Oilers - Vålerenga 1–1, 2–1 etter straffer) Serieleder Stavanger var 56 sekunder fra sesongens første tap i ordinær tid, men slo Vålerenga 2-1 etter straffer. VIF-trener Roy Johansen var en skuffet mann.

Tobias Lindströms slagskudd i power play i midtperioden og glimrende målvaktsspill av Steffen Søberg så lenge ut til å gi oslolaget 1-0-seier over den suverene serielederen, men en utvisning i sluttminuttene ga Dan Kissel muligheten han trengte til å utligne.

Svein Rotbakken ble sendt i utvisningsboksen for å slå pucken over vantet.

– Hele hallen så at pucken var borti glasset. Fire dommere skal avgjøre det. Jeg fikk beskjed om at det var Owe Lüthcke som tok avgjørelsen. Vi fikk to minutter, og det ble direkte avgjørende. Min mening om dommerteamet kan sies med ett ord, og det er «bånn», sa Johansen til TV 2.

I vurderingen av utvisningen fikk han støtte fra hjemmelagets Tommy Kristiansen.

– Jeg skjønner dem. Det var ikke to minutter, sa han.

Dommer Owe Lüthke sa følgende til Stavanger Aftenblad:

– Det Roy Johansen sier får stå for hans regning. Vi måtte ta en avgjørelse der ute på isen. Vi samles. Det var ingen av oss som at pucken traff vantet. Men TV-bildene viser noe annet, så vi har tatt feil, og det er veldig synd. Men vi har ikke det privilegiet at vi kan bruke TV-bildene, sier Lüthcke.

Trettenes avgjorde

Utligningen 56 sekunder før slutt banet vei for en forlengning som kunne vippet begge veier. I straffeslagkonkurransen ledet Vålerenga lenge etter Lindströms scoring på lagets første forsøk, men siden stengte Jonas Wikstøl hjemmeburet, og Mathias Trettenes scoret to ganger slik at det ble hjemmeseier.

– Laget gjorde en veldig god jobb, og vi fortjente tre poeng. Vi er veldig skuffet over å reise hjem med bare ett, sa Roy Johansen.

– Vi fant en måte å vinne i dag også, og det er deilig, sa Tommy Kristiansen.

Narvik slo mesteren

Norgesmester Frisk Asker måtte se seg slått 5-3 i Narvik og er nede på 5.-plass. Det nyopprykkede laget tok en sterk seier etter å ha avgjort med to mål i siste periode. Kalvis Ozols scoret 4-3-målet tidlig i perioden, mens Tim Robin Johnsgård satte punktum i tomt bur ni sekunder før slutt.

Stavanger økte til 10 poengs luke på tabelltopp, ettersom Lillehammer tapte 2-3 hjemme for Sparta etter straffeslag. Sparta ga fra seg 2-0-ledelse i siste periode, men fikk med seg to poeng etter avgjørende straffescoring av Martin Grönberg.

Storhamar er oppe på 3.-plass etter at laget halte i land 7-5-seier over nestjumbo Grüner, ett poeng bak Lillehammer og ett foran Vålerenga.

Stjernen vant 6-4 borte mot Manglerud Star.

