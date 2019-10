«BÅNN»: Vålerenga-trener Roy Johansens beskrivelse av dommerteamet. Foto: Fredrik Hagen

Roy Johansen med dommermisnøye i Stavanger

(Stavanger Oilers - Vålerenga 1–1, 2–1 etter straffer) Serieleder Stavanger var 56 sekunder fra sesongens første tap i ordinær tid, men slo Vålerenga 2-1 etter straffer. VIF-trener Roy Johansen var en skuffet mann.

Tobias Lindströms slagskudd i power play i midtperioden og glimrende målvaktsspill av Steffen Søberg så lenge ut til å gi oslolaget 1-0-seier over den suverene serielederen, men en utvisning i sluttminuttene ga Dan Kissel muligheten han trengte til å utligne.

Svein Rotbakken ble sendt i utvisningsboksen for å slå pucken over vantet.

– Hele hallen så at pucken var borti glasset, sa Roy Johansen til TV 2.

I vurderingen av utvisningen fikk han støtte fra hjemmelagets Tommy Kristiansen.

– Jeg skjønner dem. Det var ikke to minutter, sa han.

Trettenes avgjorde

Utligningen 56 sekunder før slutt banet vei for en forlengning som kunne vippet begge veier. I straffeslagkonkurransen ledet Vålerenga lenge etter Lindströms scoring på lagets første forsøk, men siden stengte Jonas Wikstøl hjemmeburet, og Mathias Trettenes scoret to ganger slik at det ble hjemmeseier.

– Laget gjorde en veldig god jobb, og vi fortjente tre poeng. Vi er veldig skuffet over å reise hjem med bare ett, sa Roy Johansen.

– Vi fant en måte å vinne i dag også, og det er deilig, sa Tommy Kristiansen.

Narvik slo mesteren

Norgesmester Frisk Asker måtte se seg slått 5-3 i Narvik og er nede på 5.-plass. Det nyopprykkede laget tok en sterk seier etter å ha avgjort med to mål i siste periode. Kalvis Ozols scoret 4-3-målet tidlig i perioden, mens Tim Robin Johnsgård satte punktum i tomt bur ni sekunder før slutt.

Stavanger økte til 10 poengs luke på tabelltopp, ettersom Lillehammer tapte 2-3 hjemme for Sparta etter straffeslag. Sparta ga fra seg 2-0-ledelse i siste periode, men fikk med seg to poeng etter avgjørende straffescoring av Martin Grönberg.

Storhamar er oppe på 3.-plass etter at laget halte i land 7-5-seier over nestjumbo Grüner, ett poeng bak Lillehammer og ett foran Vålerenga.

Stjernen vant 6-4 borte mot Manglerud Star.

