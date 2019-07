Zuccarello om «historisk avtale»: – Bryr meg ikke

OSLO (VG) Mats Zuccarello (31) signerte den svært lukrative femårskontrakten med Minnesota Wild, verdt rundt 255 millioner kroner, på Hotel Continental onsdag formiddag.

Mandag ble det klart at «Zucca» bytter Dallas Stars med Minnesota Wild de neste fem sesongene. På Hotel Continental i Oslo sentrum skal Zuccarello, ikledd skjorts og caps, sette navnetrekket på den lukrative avtalen som ifølge klubben selv har en totalverdi på 30 millioner dollar.

Det vil med dagens kurs si over 255 millioner kroner fordelt over fem år.

– Det blir en historisk avtale for Idretts-Norge. Det er den største kontrakten som signeres noensinne, hevder Kevin Skabo, Zuccarellos manager.

Trolig overgår han Ole Gunnar Solskjærs treårskontrakt med Manchester United.

STJERNE: Mats Zuccarello i Oslo med manageren Kevin Skabo. Foto: Frode Hansen

–Det betyr ikke noe å være den med mest i Norge. Det har ikke noe å si for meg. Det bryr meg ikke. Jeg er stolt av å skrive en femårsatale med et av kuleste lagene i verden. Det er en drøm bare å være i NHL og jeg er stolt av å ha fem år til. Jeg trener bra og føler meg fit. Det er det jeg tenker på. Jeg er stolt over å få fem år til og at jeg opparbeidet meg til å få den kontrakten, sier Zucca på VGs spørsmål.

Han sier han fikk tilbud fra fem lag. Etter at valget var gjort fikk han en god følelse.

– Før denne uken hadde jeg ikke forberedt meg på noen lag. I mitt hode trodde jeg at det skulle ordne seg med Dallas. Når ikke det lot seg gjøre, var det noen lag som var hete kandidater. Men i bunn og grunn var det klart at jeg har spilt ni år i NHL og vet ikke hvor mange år du har igjen. Femårskontrakt var viktig, sier «Zucca».

– Det virket som jeg var førstevalget til Minnesota, sier den norske stjernen.

Zuccarello har spilt ni sesonger i NHL og forlot New York Rangers i februar. Da hadde han vært en av fansens store helter i storbyen på den amerikanske østkysten. Deretter gikk turen til Dallas Stars.

– Minnesota er det nærmeste du kommer Norge utenfor Norge. Det betyr mye for meg, sier Zuccarello.

Hockeyprofilen fikk spørsmål om draktnummeret. Han har stort sett spilt med nummer 36. I Minnesotta har profilen Nick Seeler det.

– Jeg har ikke pratet med noen om det. Nummer for meg er ikke så veldig viktig. Det finner vi en løsning på, sier Zuccarello.

Publisert: 03.07.19 kl. 13:03