GROV KROPPS-KRENKELSE: Spilleren i den norske toppserien i ishockey er dømt til 75 dager i fengsel. Foto: Gisle Oddstad

Ishockeyspiller dømt for vold: Klar for Get-ligaen

Ishockeyspilleren ble nylig dømt til 75 dager i fengsel for voldsutøvelse foran sesongstart i fjor. Ledelsen i hans nye klubb anser ham imidlertid som spilleklar for toppserien Get-ligaen kommende sesong.

Nå nettopp







Spillerens advokat opplyser til VG at dommen fra tingretten er anket. Den er derfor ikke rettskraftig. Advokaten visste onsdag foreløpig ikke om anken vil bli tatt til følge eller avvist.

Spilleren har spilt for flere klubber på øverste nivå i Norge. I fjor ble det tatt ut tiltale mot ham etter en volds-hendelse foran ishockey-sesongen 2018/19. Etter sesongen ble han i tingretten dømt til 75 dager i fengsel og til å betale 15.000 kroner i erstatning til den fornærmede part i saken, samt 5000 kroner i saksomkostninger.

– En ikke-sak

Noen dager senere inngikk spilleren en avtale med en ny klubb. Daglig leder i denne klubben sier til VG ta spilleren informerte om voldsaken før avtalen ble inngått, og at den ikke er klubbens anliggende «per dags dato». Daglig leder mener at det først vil bli en sak for klubben hvis saken skulle få konsekvenser for den.

– Dette er et personlig anliggende. Han var ikke i tjeneste for (klubbens navn) eller for andre klubber da det skjedde. Det er en ikke-sak, sier han.

– Han er spilleklar for kommende sesong, fastslår lederen i spillerens nye klubb.

Konsert-krangel

De to har en av de siste dagene hatt et møte. Daglig leder karakteriserer det som et ordinært spillermøte, der voldsaken- og dommen ikke var samtaleemne.

– Det har vi tatt opp tidligere, understreker daglig leder i spillerens nye klubb.

Voldsutøvelsen skjedde ifølge dommen i forbindelse med en konsert. Flere personer skal ha vært involvert i hendelsen, som skal ha startet med en «verbal krangel». I domsslutningen står det at spilleren dømmes til fengsel i 75 dager for såkalt grov kropps-krenkelse.

Spilleren var ikke til stede ved domsavsigelsen.

VG har ikke fått kontakt med spilleren.

Publisert: 07.06.19 kl. 15:35