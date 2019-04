LEDER: Brede Csiszar avbildet etter en scoring mot Lillehammer i 2015. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Vålerenga-kapteinen legger opp

Brede Csiszar (32) har valgt å legge opp som ishockeyspiller. Vålerenga-kapteinen, med over 500 kamper, satser nå på en sivil yrkeskarriere.

– Det er noe jeg har valgt selv, nå som denne yrkesmuligheten dukket. Jeg hadde igjen ett år av kontrakten, men hadde sikkert skrevet under lenger hvis ikke jeg hadde fått dette tilbudet, sier han til VG.

32-åringen ønsker ikke å si så mye om hva jobben innebærer. Han sier det ikke var avgjørende for valget om å legge opp, men sier det er en bonus at han nå får mer tid til å besøke kjæresten Amanda Kurtovic. Hun spiller håndball for CSM București.

– Jeg vil leve et normalt liv. Nå får jeg flere muligheter til å besøke henne. Dette blir en bonus for oss begge, sier Csiszar.

– Det er utrolig, utrolig trist å miste Brede. Han har vært en bærebjelke for klubben i mange sesonger. Brede er den mest ekte Vålerenga-gutten man kan få. Det går ikke an å erstatte han, sier sportslig leder, Espen Knutsen til vif-hockey.no.

Csiszar debuterte for klubben i 2006 som 19-åring, og med unntak av en kort periode i svenske Mora har han spilt hele sin karriere for Vålerenga. Han har fått med seg to kongepokaler, og tok i år sitt femte seriemesterskap med Vålerenga.

I januar rundet han 500 kamper for klubben som ble slått ut av Frisk i semifinalen i sluttspillet i mars.

Publisert: 30.04.19 kl. 18:02 Oppdatert: 30.04.19 kl. 18:19