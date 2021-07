NUMMER 80: Matiss Kivlenieks var populær som målvakt for Columbus Blue Jackets. Foto: Kathy Willens / AP

NHL-målvakten (24) «reddet sin siste puck»: − Han døde som en helt

VM- og NHL-spilleren Matiss Kivlenieks døde etter en tragisk ulykke på den amerikanske nasjonaldagen. Nå sier en lagkamerat at målvakten reddet hans kone og ufødte barn.

Columbus Blue Jackets-keeperen skulle feire 4. juli hos klubbens målvakttrener - og dro dit sammen med lagkameraten Elvis Merzļikins og hans kone.

Kivlenieks døde da et fyrverkeri eksploderte - og han ble truffet av deler. Han ble bare 24 år gammel.

I en minneseremoni torsdag sa Merzļikins:

– Min sønns navn kommer til å bli Matiss. Han døde som en helt, og det er det ikke jeg som sier. Det sier legene, sier landsmannen fra Latvia.

Han avslører detaljer som tidligere ikke har kommet fram om ulykken:

– Jeg sto og klemte min kone seks-syv meter bak ham. Han reddet mitt ufødte barn og reddet min kone og han reddet meg. Han reddet sin siste puck, sier Merzļikins med tårene rennende nedover kinnene.

– Han reddet mange liv. Jeg vil dere skal vite at han er en helt, ifølge kompisen.

POPULÆR: Supportere av Blue Jackets har kommet til arenaen for å hylle klubbens avdøde målvakt. Foto: Jay LaPrete / FR52593 AP

Ulykken skjedde hjemme hos Columbus Blue Jackets’ målvaktstrener Manny Legace. Han sa på minnestunden:

– Jeg elsker deg. Jeg kommer alltid til å elske deg. Du var en som sønn for meg, og en fantastisk venn til alle her.

Nyhetsbyrået AP har tidligere meldt at dødsårsaken var en skade i brystet etter å ha blitt truffet av deler fra fyrverkeriet, som skulle brukes i anledning den amerikanske nasjonaldagen.

Merzļikins forteller om et vennskap som var så nært at hans kone begynte å frykte for ekteskapet deres. Men lagkameraten hyllet også hvordan han hjalp kona:

– Min kone er gravid, og han hjalp henne så mye, mer enn det jeg gjør. Han vasket opp og gjorde rent i huset. Hvem gjør det? Ikke jeg i alle fall, sier kompisen.

I slutten av mai sto Matiss Kivlenieks i mål da Norge slo vertsnasjon Latvia 4-3 etter straffeslag i VM.