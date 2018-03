BLE MATCHVINNER: Kristian Østby, her avbildet mot Vålerenga forrige sesong, sørget for 3–2-seier til Sparta borte mot Manglerud Star. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Stavanger slo tilbake - Sparta avgjorde i sudden death

NTB

Publisert: 03.03.18 21:20 Oppdatert: 03.03.18 21:37

Manglerud Star hentet opp Spartas tomålsledelse nok en gang, og sørget for overtidsspill. Men denne gangen var det Sparta som vant, og samtidig fikk Stavanger revansj mot Frisk/Asker.

Sparta som var det eneste laget som tapte hjemme i den første kampen torsdag, synes å ha grepet på tingenes tilstand i Manglerudhallen. Laget scoret to mål i midtperioden ved Didrik N. Svendsen og Troy Rutkowski, men en redusering ved Sam Coatta 9,15 før slutt skapte litt mer spenning enn gjestene satte pris på.

Dylan Richards fikk også anledningen til å sendte kampen til sudden death med utligningen til 2-2 med 17 sekunder igjen av ordinær tid. Akkurat som torsdag ble det nytt overtidsdrama etter at Sparta hadde rotet bort en solid ledelse.

Kristian Østby ble helten for Sparta med sin 3-2-scoring etter 5.42 ut i forlengingen.

Storhamar og Lillehammer har tatt et solid grep om avansement til semifinale i NM-sluttspillet med 9-1 over Lørenskog og 2-1 over Vålerenga.

Storhamar hadde ingenting å frykte mot Lørenskog på bortebane heller. Fredrik Söderströms gutter ga seg ikke før det sto 9-1 på tavla. Den tidligere Lørenskog-spilleren Steffen Thoresen sto for tre av målene, mens den canadiske backen Kodie Curran hadde to mål og var nest sist på pucken fire ganger.

Lørenskog fikk sitt «trøstemål» helt mot slutten av kampen ved Olai Svein Johannessen.

Derimot ble det betydelig jevnere i Furuset Forum hvor Vålerenga tok imot Lillehammer. Vertene gikk opp i ledelsen drøye ti minutter ut i 1. periode ved Filip Gunnarsson. Torsdag fikk Roy Johansens gutter smake på effektivt overtallsspill. En ny utvisning ble effektivt utnyttet av Nick Dineen til 1-1.

Med rundt tre og ett halvt minutt igjen av kampen måtte dommerne stoppe klokka å ta en tur i boksen for å studere video. Der ble det klart at pucken hadde vært i mål etter 56.06. Joachim Arnestad var siste Lillehammer-spiller på pucken, men videoen viste at det var Filip Gunnarsson som så vidt hadde hatt pucken over egen mållinje.

Det var også jevnt og spennende mellom fjorårets til NM-finalister. Philippe Cornet hadde sendt Stavanger i ledelsen med 1.-perioden eneste mål, mens T.J. Foster utlignet for Frisk i midtperioden. William Rapuzzi første hjemmelaget i føringen igjen med en sen scoring.

Eirik Salsten økte til etter 3,27 ut i tredjeperiode synes kampen være kjørt. Veteran Anders Bastiansen reduserte til 2-3 med over minutter igjen av perioden og det skapte ny spenning, men ikke verre enn at Pål Gulbrandsens gutter holdt unna til 3-2 og sammenlagt 1-1.

NM-sluttspillet

Lørenskog – Storhamar 1-9 (0-3, 0-4, 1-2)

sammenlagt 0-2

1006 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (7.10) Joachim Jensen (Kodie Curran), 0-2 (13.07) Mikael Zettergren (Curran, Jacob Berglund), 0-3 (16.48) Robin Dahlstrøm (Jimmy Andersson, Christian Larrivée).

2. periode: 0-4 (28.21) Curran (Martin Rønnild, Berglund), 0-5 (29.50) Steffen Thoresen (Simen Hansen, Zettergren), 0-6 (36.08) Curran (Rønnild, Lars Erik Hesbråten), 0-7 (37.45) Thoresen (Zettergren, Curran).

3. periode: 0-8 (46.40) Berglund (Curran), 0-9 (50.30) Thoresen (Zettergren, Berglund), 1-9 (58.50) Olai Sveine Johannessen (Sebastian Johansen, Kevin Berg).

Dommere: Lars-Arve Kronborg, Lillehammer og Petter Bjerkan Bakken, Rosenborg.

Utvisninger: Lørenskog 12 x 2 min. Storhamar 6 x 2 min.

Manglerud Star – Sparta 2-3 e.f. (0-0, 0-2, 2-0, 0-1)

sammenlagt 1-1

641 tilskuere

Mål:

1. periode: Ingen.

2. periode: 0-1 (25.03) Didrik Svendsen (Patrick Bovim, Magnus Nilsen), 0-2 (25.58) Troy Rutkowski (Kevin Sundher).

3. periode: 1-2 (51.45) Sam Coatta (Dylan Richard, Petter Lindblad), 2-2 (59.43) Richard (Mathias Trygg).

Forlengning: 2-3 (65.42) Kristian Østby (Andreas Klavestad).

Dommere: Jørn M. Ekeberg, Nesøya og Mads Frandsen, Frisk Asker.

Utvisninger: Manglerud Star 8 x 2 min. Sparta 10 x 2 min. og 1 x 10 min.

Stavanger – Frisk Asker 3-2 (1-0, 1-1, 1-1)

sammenlagt 1-1

2856 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (12.30) Philippe Cornet (Markus Søberg, Dennis Sveum).

2. periode: 1-1 (30) TJ Foster (Vinny Saponari, Oskar Nilsson), 2-1 (39.13) William Rapuzzi (Cornet).

3. periode: 3-1 (43.27) Eirik Salsten (Spencer Humphries, Kristian Forsberg), 3-2 (46.20) Anders Bastiansen (Saponari, Nilsson).

Dommere: Tommy Søstumoen, Storhamar, og Marcus Wannerstedt, Ski.

Utvisninger: Stavanger 8 x 2 min. og 1 x 10 min. Frisk Asker 8 x 2 min.

Vålerenga – Lillehammer 1-2 (1-1, 0-0, 0-1)

sammenlagt 0-2.

970 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (11.03) Filip Gunnarsson (Talak Lyngset, Fabian Gunnarsson), 1-1 (13.59) Nick Dineen (Brendan Ellis, Joey Benik).

2. periode: Ingen.

3. periode: 1-2 (56.06) Joakim Arnestad (Ellis, Brett Cameron).

Dommere: Roy Stian Hansen, Storhamar og Christian Persson, Ski.

Utvisninger: Vålerenga 3 x 2 min. og 1 x 5 min. (matchstraff), Lillehammer 4 x 2 min.

- - -

Gjenstående kamper: 5/3, 7/3, 9/3, ev. 11/3, 13/3.