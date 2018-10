Jente sendt til legevakt etter bluss-episode

ISHOCKEY 2018-10-13T16:33:02Z

(Sparta Warriors - Vålerenga 3–2, Stavanger Oilers - Stjernen 4–1) Sparta Warriors vartet opp med tidvis festspill da de tok serieledelsen fra Vålerenga, men like før 1. pause, fyrte noen Vålerenga-supportere opp bluss inne i Sparta Amfi.

Publisert: 13.10.18 18:33 Oppdatert: 13.10.18 18:52

– Det er forferdelig at noen få mennesker skal ødelegge så mye for så mange andre. Det er flaut på vegne av supportere og klubben som sådan. Dette hører ikke hjemme noe sted. De som drar for å gjøre noe slikt, kan holde seg hjemme, sier daglig leder i Vålerenga Hockey , Morten Sandø, til VG.

Daglig leder i Sparta Warriors , Daniel Björnberg, bekrefter overfor VG at en jente er sendt til legevakten som følge av hendelsen. Han understreker imidlertid at det ikke er snakk om noen alvorlige skader.

– Det er veldig leit å høre. Jeg håper de ansvarlige får sin straff. Men jeg tror ikke dette er representativt for Vålerengas supportere, fortsetter Sandø.

Han avslutter med å si at klubben tar sterk avstand fra det som har skjedd og beklager på vegne av klubben. Episoden satte en demper på festen i Sparta Amfi, som ellers nådde sitt klimaks da hjemmelaget ledet 3–0 etter to perioder.

Tre anholdt

– Det er kjedelig at sånt kan komme inn. Vi har politiet på plass, Securitas-vektere og egne vakter som skal sjekke billettene, men det er likevel vanskelig å stoppe noen som ønsker å gjøre dette, sier Sparta-lederen Björnberg.

– Kommer dere til å gjøre noe med sikkerhetsrutinene deres etter dette?

– Vi har gode sikkerhetsrutiner, men kan kanskje se på kroppsvisiteringen. Men jeg synes det var veldig bra jobb av alle involverte, og så er det veldig kjedelig at de som ikke har lidenskap for idretten, kommer inn, fortsetter han.

Operasjonsleder ved Øst politidistrikt, Kristian Loraas, sier til TV 2 at de har anholdt tre menn på stedet.

– Vi har mange patruljer på stedet og undersøker hva som har skjedd. Vi har anholdt tre menn på stedet som kommer til å anmeldes. Det er litt uklart hvilken rolle de har hatt, om det er blusset eller ordensforstyrrelser, men vi får en fyldigere rapport etter hvert, sier Loraas til kanalen.

Sparta ledet 3–0 etter to perioder, men etter to Vålerenga-scoringer i den tredje, ble det til slutt dramatisk. Likevel klarte østfoldingene å ri av gjestenes sluttspurt.

Stavanger dominerte

I Stavanger fikk Oilers en lett match mot Stjernen, og slo tilbake etter tapet for Storhamar forrige helg. Seieren var aldri truet, selv om gjestene fra Fredrikstad reduserte til 2–1 i første periode, og siddisene kunne til slutt cruise inn til en komfortabel 4–1-seier.

Phil Lane ble kampens store spiller, med ett mål og én assist - hans første målpoeng for GET-liga-sesongen.

PS! Resultatene betyr at det nå er uhyre jevnt i toppen av GET-ligaen. Sparta overtar serieledelsen med 23 poeng, men Vålerenga og Storhamar har like mange. Stavanger Oilers har los på medaljeplassene med sine 20 poeng.