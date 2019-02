Stavanger slo Vålerenga knockout i gullkampen

Vålerenga leder Get-ligaen med 102 poeng, fire poeng foran regjerende mester Storhamar (98) og fem foran Stavanger Oilers (97).

# Tre poeng for seier etter ordinær spilletid, to for seier etter spilleforlengelse/straffeslagkonkurranse.

Alle de tre topplagene har igjen to kamper av seriespillet, før NM-sluttspillet om kongepokalen begynner 7. mars.

Vålerenga: Stjernen borte og Ringerike hjemme.

Storhamar: Sparta borte og Manglerud Star hjemme

Stavanger Oilers: Frisk hjemme og Sparta borte