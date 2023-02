Russerne slår tilbake mot Hasek: − Han er et stinkdyr

Russere reagerer på at den tsjekkiske ishockeykeeper-legenden Dominik Haseks avsky mot at NHL slapp til Aleksandr Ovetsjkins fire år gamle sønn på isen. Tsjekkeren kalles et «stinkdyr».

Samtidig får Hasek (58) mye støtte hjemme i Tsjekkia.

Bakgrunnen er at den fire år gamle sønnen til Aleksander Ovetsjkin (37) – en av de største stjernene i NHL – slapp til på isen i forbindelse med All Star-kampen forrige helg. Hasek kalte det «avskyelig» og kritiserte NHL-ledelsen i knallharde ordelag.

Dominik Hasek ble også intervjuet av tsjekkisk media lørdag.

– Jeg syns det er beklagelig at ti russiske spillere, inkludert den unge sønnen til Alex, var en del av All-Star-kampen forrige helg. Faren hans er den største reklamen for spesialoperasjonen. Barnet har selvfølgelig ikke skylden, sier Hasek og bruker dermed det samme uttrykket som Vladimir Putin om krigen, «spesialoperasjon». Det er seznamzpravy.cz som har intervjuet ham.

KRITISK: Dominik Hasek.

– Ved å la russiske hockeyspillere være med, spesielt de som støtter Putin, lager de kjempereklame for den russiske krigen, mener Hasek, som har fått masse støtte av sine landsmenn på Twitter i helgen: «Jeg er fra Tsjekkia og jeg er enig med Hasek», har vært en gjenganger.

I russiske medier får Hasek hard kritikk:

– Hvorfor promoterer vi ham med hans idiotiske uttalelse? I tillegg til å være idiotisk, er den også ukulturell, sier den tidligere russiske landslagstreneren Vladimir Plusjtsjev, ifølge Sport Ekspress.

Aleksandr Ovetsjkin på besøk i residensen til Vladimir Putin utenfor Moskva i 2012. Helt til høyre keeperlegenden Vladislav Tretjak.

Tidligere OL-mester i ishockey, Aleksandr Kozjevnikov, går atskillig lengre.

– Han er et stinkdyr. Han kom inn i politikken, men oppnådde ingenting. Så han må finne noe å forsørge seg med.

– Han hyler så navnet hans syns overalt. Han er en liten gutt. Eller kanskje pucken har truffet hodet hans mange ganger, sier Kozjevnikov ifølge RIA.

Aleksandr Ovetsjkin har gjennom mange år vært en støttespiller for Russlands president Vladimir Putin. Han har uttalt at han ønsker at krigen skal ta slutt, men hans profilbilde på Instagram er av ham selv sammen med Vladimir Putin.

En av dagens største tsjekkiske stjerner, David Pastrňák (26) fra Boston Bruins, la ut et bilde sammen med Ovetsjkin fra All Star-matchen på sosiale medier. Det vakte sterke reaksjoner fra hans tsjekkiske fans, som mente det var både upassende og særdeles uklokt, og etter hvert måtte han fjerne bildet, skriver iDNES.cz.

– Det er bra at han fjernet bildet, sier Dominik Hasek til expres.cz.

PS! Hasek spilte i NHL fra 1990 til 2008. Det er 55 russere i verdens beste hockeyliga.