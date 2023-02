Minnesota Wild-seier etter sterke Zucca-bidrag

(Minnesota Wild – New Jersey Devils 3-2 etter straffer) Mats Zuccarello sto for en assist og et viktig straffemål da Minnesota Wild slo New Jersey Devils.

Etter tre tap på rad ble det dermed seier for Wild, som spilte kampen på hjemmebane i St. Paul lørdag kveld.

Hjemmelaget kom godt i gang og gikk opp i ledelsen i overtallsspill etter 5.52 i første periode. Joel Eriksson Ek styrte Calen Addisons skudd fra blålinjen inn i mål. Pasningen kom fra Mats Zuccarello, som dermed kunne notere seg en assist.

I andre periode sto Thomas Tatar for en tidlig utligning for bortelaget etter 2.45, før samme mann bare rundt tre og et halvt minutt senere førte Devils opp i ledelsen. På 5.25 i tredje periode utlignet Wilds Ryan Hartman til 2-2.

Det resultatet sto seg til full tid. Da det heller ikke kom noen avgjørelse i overtidsspillet, måtte kampen avgjøres med straffeslag. Zuccarello fikk æren av å begynne for Wild og satte pucken i mål. Så kom flere bomskudd for begge lag. Kampen ble ikke avgjort før Frederick Gaudreaus scoring på den femte straffen. Det offisielle sluttresultatet ble 3-2 i favør Wild.

På 50 kamper står nå Zuccarello med 51 målpoeng, fordelt på 19 mål og 32 assists.

Minnesota Wild ligger på fjerdeplass i sin divisjon, en plassering som ikke gir umiddelbar plass i sluttspillet. Tolv av de seksten plassene går nemlig til de tre øverste i hver av de fire divisjonene. De fire siste såkalt wildcard-plassene fordeles på de to best plasserte lagene ellers i hver conferece.

Wild er inne i en rekke av kamper på hjemmebane. Neste motstander er Florida Panthers mandag.

