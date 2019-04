TØFT: Storhamars Niklas Fogström blir angrepet av Stavangers Brandon Burlon i den fjerde semifinalen, som gikk i Stavanger lørdag. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Sportsredaktør tror på Storhamar: – Med Patrick Thoresen blir det en annen autoritet

Frisk Asker er finaleklar. Nå står det mellom Storhamar og Stavanger Oilers mandag kveld.

Nå nettopp







Her er mandagens oddstips

– Vi tar finalemotstanderen som det kommer. Jeg sitter med følelsen av at det blir Storhamar, men det er ikke godt å si, fastslår Frisk Asker-kapteinen Anders Bastiansen (38).

Veteranen jublet sammen med resten av gjengen etter 4–3 over Vålerenga og dermed 4–2 i kamper.

Storhamar leder 3–2 over Oilers før mandagens oppgjør i Stavanger. Med Storhamar-seier, er det altså avgjort. Om Oilers vinner, blir det avgjørende kamp på Hamar.

– Hvis det blir en syvende kamp på Hamar, så kan alt skje. Men Storhamar har virket sterkest til nå, mener Anders Bastiansen.

les også Frisk Asker er klar for finalen: – Jeg ble rørt

Han får støtte av sportsredaktør Rune Steen Hansen i Hamar Arbeiderblad:

– Jeg tror Storhamar tar det nå. Jeg synes de så sterke ut sist. Med Patrick Thoresen tilbake i laget blir det en annen autoritet hos Storhamar også. De har et jevnt bra lag som skal slå ut dette Stavanger-laget over tid.

Onsdag er det Vikinglotto: 56 mill.

– Hvor viktig er Patrick Thoresen?

– Han spilte sist igjen og bidro bra. Enorm vinnervilje og autoritet. De andre hever seg med han på isen, fastslår Rune Steen Hansen.

Til nå har samtlige kamper endt med hjemmeseier. Derfor leder Storhamar 3–2. Men Storhamars seirer har vært mer overbevisende enn Oilers’ sine to, som har kommet henholdsvis på sudden death og knepen 4–3 seier. Storhamar vant hele 5–1 lørdag – etter å ha ledet 5–0.

les også Fordel Storhamar etter pangstart og drømmescoring: – Noe av det råeste jeg har sett

– Uansett hvem vi får finalen, så er vi ikke favoritter. Men nå har vi vist at vi kan gjøre det bra, sier Frisk Askers Anders Bastiansen.

– Er dere sterkere nå enn da dere sist var i finalen for to år siden?

– Ja, vi er kanskje det. Da hadde Oilers en vanvittig god rekke som avgjorde. Men vi var ikke så langt unna. Dessuten fikk vi Nicklas Dahlberg, som er Norges beste keeper, skadet i første finalekamp. Selv om Kenneth Helgesson kom inn og var bra.

VG-tips

Spennende kamp i NM-semifinalen mellom Stavanger og Storhamar. Hjemmelaget må vinne dersom de skal ha sjanse til å spille finale mot Frisk Asker til helgen. Med seier til gjestene, er sesongen over for rogalendingene. Sist hjemmekamp åpnet Stavanger klart best og feide over Storhamar i to perioder, før den regjerende norgesmesteren kom tilbake. Forrige gang manglet Patrick Thoresen. Bare hans tilstedeværelse blir med å gjøre en forskjell her, tror vi. Derfor spiller vi på scoring til den egentlig eminente tilretteleggeren. Det til en odds på 2,50. Lykke til.

Du må levere innen kl. 18.55 og kampen kan du se på TV 2 Sport 2.

Publisert: 01.04.19 kl. 15:19

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.