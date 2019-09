MATCHVINNER: Tobias Lindström feirer kampens eneste mål i Sparta Amfi torsdag. Bakfra kommer Martin Røymark for å ta del i kapteinens jubelbrøl. Foto: Fredrik Hagen

Vålerenga scoret endelig: Toppscorer Lindström matchvinner

(Sparta – Vålerenga 0-1) Kaptein Tobias Lindström (31) fortsatte der han slapp forrige sesong - som toppscorer - da han ble matchvinner etter å ha scoret denne sesongens første og foreløpig eneste mål for regjerende seriemester Vålerenga.

Lindström & co startet sesongen med å tape 0–3 borte for regjerende norgesmester Frisk Asker. Sparta kom til sin andre kamp i Get-ligaen med 6–4 seier over naborival Stjernen i Fredrikstad som ballast.

Gjestene innledet best i Sparta Amfi. I første periode fyrte de av 16 skudd mot Jens Lillegrend i hjemmelagets mål, mens Steffen Søberg i Vålerenga-målet ikke måtte anstrenge seg i særlig grad for å redde fem skudd.

Trener Sjur Robert Nilsens unge mannskap hang mer med etter hvert, mest som følge av to utvisninger tildelt Vålerengas Filip Gunnarsson.

Etter to perioder var imidlertid fortsatt stillingen 0–0. Vålerenga sto med andre ord uten nettkjenning etter sesongens første hundre effektive spilleminutter.

17 sekunder inn i siste periode var Vålerengas nyervervelse Linus Rotbakken nær ved å sette pucken i eget mål, før de fikk to gode muligheter på rad til å ta ledelsen da Sparta pådro seg to minutters utvisninger i 41. og 45. spilleminutt.

Den andre utnyttet kaptein Tobias Lindström (31) på typisk Lindström-vis, med et rapt håndleddskudd fra sin overtallposisjon ut mot høyre sett fra Sparta-keeper Jens Lillegrends side.

1–0 til Vålerenga 14 minutter før slutt, eller: Oslo-lagets første mål sesongen 2019/20 etter 106 spilleminutter.

Svenskfødte Lindström, som har spilt to VM-turneringer for Norge siden han fikk norsk pass, scoret åtte av sine 44 mål i serien mot nettopp Sparta forrige sesong.

Sparta burde og kunne ha utlignet da Vålerenga-backen Daniel Sørvik ble utvist drøyt seks minutter før ordinær spilletids slutt. Toppscorer Kristian Jakobsson var nærmest da han i overtallsspillet fikk av gårde et skudd fra god posisjon rett foran nesen på Steffen Søberg.

Sparta tok ut keeper Lillegrend da det gjenstod ett minutt for å spille seks mot fem utespillere, men klarte ikke å få uttelling mot Vålerenga kompakte og effektive forsvarsspill.

Ps! Alle oppgjørene mellom Sparta og Vålerenga endte med ett måls seier til et av lagene forrige sesong.

# Frisk tok sin andre strake tre-poenger etter 2–1 over Manglerud Star på bortebane. Mikkel Christiansen (1–0) og Anders Bastiansen (2–1) scoret for Asker-laget, Marcus Karlsen Ekberg reduserte for hjemmelaget i 31. spilleminutt.

# Narvik vant for første gang noen sinne i toppserien da de slo Stjernen 2–0 på hjemmebane. Wayde Murphy gjorde det første målet for «Arctic Eagles» i 56. spilleminutt, før Kalvis Ozlos satte det avgjørende nummer to i tomt Stjernen-bur 36 sekunder før ordinær spilletids slutt.

