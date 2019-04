IKKE HELT DER: Patrick Thoresen (35) må trene opp styrken etter kneskaden han pådro seg for for en måned siden. Dette bildet er tatt etter en kamp han spilte for Storhamar i fjor høst. Nå sykler han for det meste. Foto: Mattis Sandblad

Skadet Patrick Thoresen: - Jeg er VM-optimist

Patrick Thoresen (35) sier til VG at han er optimistisk når det gjelder å spille ishockey-VM for Norge, selv om han fortsatt ikke er friskmeldt etter kneskaden han pådro seg i den andre NM-semifinalen for fire uker siden.

– Jeg har håp om å kunne spille VM. Jeg er optimist. Helt klart. Men, som jeg også har sagt til fatter’n, vi får ta det som det kommer. Jeg kan ikke garantere noe, sier Storhamar-kapteinen til VG.

«Fatter’n» er landslagssjef Petter Thoresen .

Patrick Thoresen måtte stå over den siste NM-finalekampen mot Frisk Asker for ni dager siden. Først og fremst på grunn av en brist i en muskel ved ribbenene. Den er i ferd med å bli leget. Leddbåndet i kneet trenger imidlertid mer opptrening, eller «rehab», som Patrick Thoresen uttrykker det.

- Kneet trenger tid for å bli sterkere, forteller han.

Han er ikke tatt ut i troppen til Norges to kamper mot Danmark i Nordic Cup på Lørenskog fredag og lørdag.

Norges lag mot Danmark 26. og 27. april Mats Rosseli Olsen og Mattias Nørstebø (Frölunda) er opptatt med finalekampene i Sverige. Keeper Lars Haugen (Klagenfurt) og Sondre Olden (Vienna Capitals) møtes i sluttspillfinalen i Østerrike. Alle er etter alt å dømme klare for VM. Mathias Emilio Pettersen (19) er tilbake i trening etter skaden (armbrudd) han pådro seg i sluttspiller for Denver i NCAA, men uaktuell for VM. Det er også Mats Zuccarello, som er klar for andre runde i NHL-sluttspillet for Dallas Stars. Her er troppen til kampene mot Danmark fredag og lørdag: Keepere: Henrik Haukeland, Henrik Holm Backer: Alexander Bonsaksen, Christian Bull, Stefan Espeland, Jonas Holøs, Johannes Johannesen, Christian Kåsastul, Erlend Lesund, Dennis Sveum Løpere: Kristian Forsberg, Michael Haga, Jørgen Karterud, Tommy Kristiansen, Tobias Lindström, Andreas Martinsen, Jacob Lundell Noer, Mathis Olimb, Thomas Valkvæ Olsen, Alexander Reichenberg, Niklas Roest, Martin Røymark, Andreas Stene, Mathias Trettenes Vis mer vg-expand-down

Planen er at han skal slutte seg til VM-troppen i Oslo neste uke, en snau uke før ishockeylandslaget reiser til Slovakia for å spille sin siste treningskamp mot VM-vertsnasjonen 7. mai.

Petter Thoresen og Patrick Thoresen gir uttrykk for at det godt kan hende at han vil stå over den første - eller noen av de første - VM-kampene i Bratislava, der Norge åpner mot Russland (10. mai), Tsjekkia (11. mai) og tittelforsvarer Sverige (13. mai).

– Jeg har lært at man ikke skal ha alt for store forhåpninger. Da blir gjerne skuffelsen for stor. Men følelsen er bra. Jeg er optimist, og tror dette går bra. Det er ikke nødvendig at han blir spilleklar til den første kampen, sier Petter Thoresen.

Norges kamper i VM i Slovakia 10. til 26. mai 10. mai: Russland, 11. mai: Tsjekkia, 13. mai: Sverige, 15. mai: Sveits, 17. mai: Østerrike, 18. mai: Italia, 21. mai: Latvia Vis mer vg-expand-down

– Jeg kan komme til å holde igjen noen dager. Jeg skal (eventuelt) holde et helt VM, sier Patrick Thoresen.

Han spilte OL for Norge i februar i fjor, men spilte ikke VM i Danmark i mai for ett år siden av familie-årsaker.

– Jeg har hatt slike skader før. Er jeg flink til å trene, og hvile, skal det går fortere (å komme tilbake). Jeg er ikke 25 år gammel lenger, men har en positiv forhåpning med tanke på tiden, sier Patrick Thoresen.

Det er 17 dager til VM starter.

Publisert: 23.04.19 kl. 12:32