DOMMER-KVALER: Tobias Bjørnson fra Sparta Bredde (ikke Elite) skal dømme naboklubben Comet Halden i tre skjebnekamper som gjelder kvalifisering og opprykk til ishockeyens toppserie. Foto: Sofie Kitterød

Skal dømme brorens lag i opprykksdrama i ishockey

Comet fra Halden kjemper for opprykk til toppserien i ishockey. En av dommerne i klubbens to siste avgjørende kamper er broren til kapteinen på motstanderlaget Haugesund Seagulls.

Oppdatert nå nettopp

Lokalavisen Halden Arbeiderblad skriver om «Comets to skjebnekamper» – sesongens siste seriekamper – mellom Comet Halden og Haugesund Seagulls i Haugesund kommende lørdag og søndag. Comet Halden må ta fem poeng (tre poeng for seier) på de tre siste kampene for å ta seg til kvalifiseringen til Get-ligaen sammen med 1. divisjons topplag Lørenskog.

Tidligere toppdommer i både ishockey og fotball Svein-Erik Edvartsen skriver i sin blogg mandag at han ikke vet om han skal le eller grine, under tittelen «Nye oppsettblemmer av hockeyforbundet». Blemmen er ifølge Edvartsen at dommer Tobias Ambjørn Bjørnson skal dømme Comets tre siste seriekamper (Lørenskog onsdag), som kan ta laget til kvalifiseringsspill om opprykk til toppserien Get-ligaen.

Tobias Ambjørn Bjørnsons bror Gabriel Bjørnson var ved sesongstart kaptein for Haugesund Seagulls. Han er imidlertid ute med skade nå.

Lederen for Comet Haldens sportsutvalg, Glenn Johansen, insisterer imidlertid på at motstanderens brødrekonstellasjon «ikke har vært tema», hverken for klubbens styre, sportsutvalget eller spillerne.

– Jeg har ikke peiling på hvem som har hengt seg opp i det. Vi har ikke gjort det. Vi har hatt Bjørnson som dommer i flere kamper denne sesongen. Vi har ikke hatt noe å utsette på det, sier Johansen til VG.

Tobias Bjørnson, som dømmer for Sparta Bredde, sier til VG at han registrerer oppmerksomheten saken har fått, og at han har forståelse for at folk reagerer på at han skal dømme et lag som broren hans spiller for. Men nå ser han ingen problemer ved å dømme Comets tre skjebnekamper mot Lørenskog og brorens Haugesund i løpet av fem dager.

– Skulle broren min ha spilt, ville jeg sagt nei, understreker han.

les også Presidenten om dommerkritikken: – Ikke så altfor mange å velge mellom

Det skal han ikke. Gabriel Bjørnson pådro seg brudd i lårbenet i syvende seriekamp i høst. Han har ikke spilt siden og kan ikke spille Haugesund Seagulls to siste seriekamper.

Dommersjef Geir Thomas Olsen i Norges Ishockeyforbund forteller at Tobias Bjørnson er blant en håndfull prioriterte dommere i 1. divisjon. Olsen sier «det er godt at vi blir passet på», men mener den angivelige dommerproblematikken «ikke er noe problem denne gangen».

Norsk ishockey har ikke så mange dommere å ta av. Det er heller ikke noe nytt at dommere med geografisk tilknytning blir satt opp til å dømme kamper fra sitt hjemdistrikt. Dommerne i NM-finalen forrige sesong hadde klubbtilhørighet til finalelagene Frisk og Storhamar.

Haugesund rykket opp til 1. divisjon foran denne sesongen. Laget ligger på 6. plass, uten mulighet for å ta seg til kvalifiseringsspill og uten risiko for å rykke ned.

Gabriel Bjørnson sier til VG at han «ikke er fan» av at broren er dommer når han spiller. Det var Tobias Ambjørn Bjørnson ofte da Gabriel spilte for Sparta Sarpsborgs U21-lag.

– Det har hverken vært til fordel eller ulempe for meg. Det er slik det er i norsk ishockey. Det er et lite samfunn. Det er flere eksempler i Get-ligaen på at en dommer har en bror som spiller. Det har aldri vært et problem tidligere, hevder dommerbror Gabriel Bjørnson.

Tobias Bjørnson forteller at han har spilt for Sparta og deltatt på treningsleir med Stjernen og Comet som spiller.

– Men som dommer føler du ikke tilhørighet til en bestemt klubb, hevder han.

Publisert: 02.03.20 kl. 22:25 Oppdatert: 02.03.20 kl. 22:49

Mer om Vintersport

Fra andre aviser